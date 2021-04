Bitcoin vor Coinbase-IPO Rekordhoch: So könnte es weitergehen

Bitcoin steigt auf Rekordhoch – 65.000er-Marke im Blick

Die nach Marktkapitalisierung größte und bekannteste Kryptowährung ist am Dienstag auf ein neues Rekordhoch bei über 63.000 Dollar geklettert. Binnen 24 Stunden legt der Kurs aktuell rund fünf Prozent bis auf 62.714 Dollar zu. Damit gerät die mentale Marke von 65.000 Dollar unmittelbar ins Visier der Anleger.

Einen Tag vor dem Coinbase-IPO an der techlastigen US-Börse Nasdaq scheinen sich Anleger mehr oder weniger warmzulaufen. Spätestens morgen können Börsianer an der Wertentwicklung von Bitcoin und Co profitieren, ohne physische Bitcoins besitzen zu müssen. Das Ankommen in den Aktienmärkten gilt zudem als ein Fußfassen in der klassischen Aktienwelt. Gut möglich, dass Kryptowährungen vor diesem Hintergrund weitere Aufmerksamkeit erfahren und sich zusehends an den US-Börsen etablieren werden. Spätestens ab morgen kann die Wallstreet Bitcoin und Co nicht mehr ignorieren.

Inflationsfurcht der Anleger bleibt Dreh- und Angelpunkt

Nicht zuletzt die Aussicht auf weitere liquide Mittel durch die weltweit wichtigsten Notenbanken Fed und EZB dürfte die Inflationsangst der Anleger am Leben halten. Diese suchen seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in der westlichen Welt verstärkt den vermeintlichen Schutz in einem „harten Asset“ wie etwa Bitcoin, welcher als deflationär gilt, da die Angebotsmenge auf 21 Millionen Einheiten begrenzt ist. Zudem besitzt die Kryptowährung eine Art „künstliche Angebotsverknappung“ durch das bekannte „Bitcoin-Halving“.

BTC/USD: Technischer Ausblick

Der Bitcoin Kurs kann damit seinen jüngsten übergeordneten Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Das für den kurzfristigen Trend maßgebliche 14-Tage-Band dient aus technischer Sicht als Unterstützungszone. Auf der Oberseite steht nun folgerichtig m.E. die nächste mentale Hürde im Umfang von 65.000 Dollar zur Debatte. Dass die Kursrücksetzer angesichts möglicher Gewinnmitnahmen respektive der erhöhten Volatilität nun ausgeprägter ausfallen könnten, dürfte dabei nicht überraschend kommen. Anleger sollten sich vor diesem Hintergrund auf mögliche Turbulenzen einstellen. Mittelfristig könnten Rücksetzer jedoch als mögliche Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den Markt erachtet werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass selbst kleinste Rücksetzer prompt als Re-Entry gedient haben. Dieser Umstand spricht nicht zuletzt für eine relative Stärke, die der Bitcoin Kurs seit Monaten mit sich bringt.

Auf der Unterseite fungiert die 60.00er-Marke als möglicher Support. Gerade im Hinblick auf den Coinbase-IPO könnten Anleger noch weitere Höhenluft wittern.

BTC/USD Chart

Quelle: Tradingview

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @timoemden. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

