IOTA über 2-Dollar-Marke - Anleger stürzen sich auf MIOTA

IOTA über 2-Dollar-Marke - Bitcoin nahe Rekordhoch

Der IOTA Kurs ist über das Wochenende erstmals seit Mai 2018 wieder über die psychologische Marke von 2 Dollar geklettert. Bis in die Spitze stieg die nach Marktkapitalisierung fünundzwanzig-wichtigste Devise auf rund 2,15 Dollar. Derweilen kann sich MIOTA nach wie vor über der 2er-Marke halten.

Die nach Marktgröße bekannteste und wichtigste Kryptowährung notiert zu Wochenbeginn über der mentalen Marke von 60.000 Dollar und damit in Reichweite des jüngsten Rekordhochs bei rund 62.000 Dollar. Über das Wochenende war der Bitcoin Kurs bei über 61.000 Dollar auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert.

MIOTA, Bitcoin und Co profitieren von Notenbanken

Die Aussicht auf weitere Notenbanker-Schützenhilfe dies- und jenseits des Atlantiks lässt Anleger nach wie vor in Kryptowährung flüchten. In der vergangenen Woche hatte Fed-Chef Jerome Powell in der Diskussionsrunde des Internationalen Währungsfonds (IWF) die bereits bestehende lockere geldpolitische Haltung der US-Notenbank bekräftigt. Vor diesem Hintergrund wolle man nach wie vor weitere Hilfsleistungen in Aussicht stellen, um die durch COVID-19 bedingten wirtschaftlichen Kollateralschäden deckeln zu können. Des Weiteren sagte Powell, dass die Fed nur eine temporäre und keine langfristig anhaltende Inflation sehe. Falls die Inflation sich jedoch anders als erwartet entwickle, würde man entsprechend reagieren. In diesem Kontext könnte eine mögliche Zinswende gemeint sein. Doch was die Notenbank signalisiert und was die Anleger glauben, sind womöglich zwei verschiedene Paar Schuhe. Börsianer rechnen bis dato mit einer anhaltenden Inflation rund um den Globus, was die Suche nach Anlagealternativen am Leben hält.

IOTA: Anleger fiebern Update entgegen

Die MIOTA-Anleger fiebern dem in wenigen Wochen stattfindenen Upgrade namens „Chrysalis“ entgegen, welches bislang als das größte in der Geschichte von IOTA gilt. Am 28. April, also in rund zwei Wochen soll das Upgrade über die Bühne gehen.

Gut möglich, dass vor diesem Hintergrund weitere Aufwärtsavancen geöffnet werden könnten. Ob die technische Verbesserung bis dato gänzlich eingepreist wurde, bleibt abzuwarten. Möglicherweise warten Anleger auf eine reibungslose technische Etablierung respektive keine Verzögerungen.

IOT/USD: Technischer Ausblick

Nach Erreichen der 2-Dollar-Marke sind über das Wochenende zunächst Anschlusskäufe getätigt worden, welche das Aufwärtsmomentum forciert haben dürften. Zu Wochenbeginn machen sich folgerichtig erste Konsolidierungstendenzen bemerkbar, welche aber nicht allzu überraschend kommen sollten. Die 2er-Marke könnten Anleger womöglich erneut als Wiedereinstiegsgelegenheit in den Markt erachten. Hier könnten Börsianer die für den kurzfristigen Trend maßgebliche 14-Tage-Linie heranziehen, welche sich aktuell bei rund 1,75 Dollar befindet.

IOT/USD Chart

