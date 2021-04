US Aktien (Dow Jones, S&P500): Berichtssaison Ausblick

Dow Jones Index: US Aktien dürften von der Konjunkturerholung womöglich weiter profitieren. Die Q1 2021 Berichtssaison steht vor der Tür. Wir werfen einen Blick auf die Prognosen.

Wieder stehet die Berichtssaison vor der Tür

Und wieder steht die US-Berichtssaison vor der Tür. Am kommenden Mittwoch werden Banken den Startschuss dafür geben. Erwartungen an die Gewinne und Umsätze sind in den letzten Wochen gestiegen, da auch die Konjunkturprognosen sichtlich anzogen.

Insgesamt gehen Aktien-Analysten von einem Gewinnwachstum in Höhe von 19,3 % aus. Für den Umsatz schätzen sie einen Anstieg um 5,3 %. Ein Grund für das zweistellige Wachstum bei den Gewinnen ist, dass die Vergleichszahlen vom Vorjahresquartal von einem niedrigen Basiswert ausgehen.

Im ersten Quartal 2020 gab es einen Gewinnrückgang von 12,7 %. Die Umsätze stiegen um 1,6 %. Per Q4 2020 lag das Gewinnwachstum bei 3 %, wobei zunächst ein Rückgang von 9,8 % erwartet wurde. Damit verzeichnete man seit Q4 2019 erstmals wieder einen Gewinnanstieg.

Gegenüber dem vierten Quartal würde das aggregierte Gewinnwachstum allerdings 7 % tiefer liegen, wenn die Prognose für Q1 2021 annähernd getroffen würde. Für den Aktienmarkt wäre es daher kurzfristig besser, wenn die aktuelle Prognose übertroffen würde. Wir werden spätestens in ein paar Wochen sehen, ob dies der Fall ist.

Blick auf Sektoren-Prognosen

Für 10 von 16 Sektoren wurden die Prognosen in den letzten drei Monaten angehoben. Am meisten für die Automobil- und Energiesektoren. Dennoch, für Energie wird immer noch ein Rückgang von 7,9 % erwartet. Folgend die Liste mit den wichtigsten Sektor-Gewinnwachstums-Prognosen. Quelle: ZacksResearch:

Positiv Negativ Automobile (200,6 %) Transportation (161,9 %) Basic Materials (65,7 %) Consumer Discretionary (36 %) Finance (45,9 %) Energy (7,9 %) Retail (40,1 %) Construction (37 %) Industrial Products (22,4 %) Technology (21,8 %) Medical (16,2 %)

Dow Jones Index CFD auf Tagesbasis

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBOZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der S&P 500 Index in Zukunft fällt, könnten Short Turbo Zertifikateinteressant werden. Bullisch eingestellte Trader könnten in umgekehrter Weise Long-Zertifikate im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

