Gold versus Bitcoin - Wird der Bitcoin verboten?

Erleidet der Bitcoin das gleiche Schicksal wie das Edelmetall Gold?

Für die Anleger bleibt eine mögliche Wachablösung des vermeintlich „sicheren Hafens“ Gold durch die Kryptowährung Bitcoin nur noch eine Frage der Zeit. Angesichts der nach wie vor grassierenden Coronavirus-Pandemie dies- und jenseits des Atlantiks suchen die Investoren weiterhin nach Anlagealternativen gegenüber Anteilsscheinen und setzen dabei vor allem auf riskantere Assets wie etwa Kryptowährungen. Die Besonderheit beim Bitcoin bleibt in den Augen vieler Marktteilnehmer die Deckelung der Angebotsmenge auf 21 Millionen Einheiten. Vor dem Hintergrund der künstlichen Angebotsverknappung „Bitcoin Halving“ setzen diese verstärkt auf einen möglichen Inflationsschutz.

Gold Reserve Act – Droht dem Bitcoin das gleiche Aus?

Die Vereinigten Staaten haben im Gold Reserve Act vom 30. Januar 1934 verlangt, dass sämtliche von der Federal Reserve gehaltene Gold respektive Zertifikate zurückgegeben und dem US-Finanzministerium übertragen werden müssen. Damals änderte der Präsident Franklin D. Roosevelt den Goldpreis von 20,67 USD pro Feinunze auf 35 USD. Goldminen weltweit weiteten ihre Produktion in diesem Kontext weiter aus.

Zweck des Gesetzes war den Schutz von klassischen Fiatwährungen als Zahlungsmittel und Wertspeicher zu gewährleisten.

US-Hedgefonds-Manager äußert sich zum möglichen Bitcoin-Verbot

Ray Dalio hatte sich jüngst gegenüber Yahoo Finance zu einem möglichen Bitcoin-Verbot geäußert.

„Bitcoin hat sich in den letzten 10 Jahren bewährt. Es hat bewiesen, dass es nicht gehackt wurde. Es hat im Großen und Ganzen daher auf operativer Basis gearbeitet. Es hat eine bedeutende Anhängerschaft aufgebaut. Es ist in gewissem Sinne eine Alternative zur Aufbewahrung von Reichtum. Es ist wie ein digitales Geld. Und das sind die Pluspunkte. Blasen sind finanzielle Vermögenswerte, die einen kalkulatorischen Wert haben. Es ist ein Vermögenswert, der keinen inneren Wert hat. Es hat Wert unterstellt. Es ist was auch immer wir denken.“

XAU/USD: Technischer Ausblick

Der Goldpreis dürfte sich im Hinblick auf mögliche Erholungstendenzen angesichts der Fortsetzung der lockeren Geldpolitik der Notenbank Fed zumindest kurzfristig mit steigenden Notierungen präsentieren. Auf der Oberseite dürfte die psychologische Marke bei 1.800 Dollar als Widerstand fungieren, welches gleichzeitig das Verlaufstief aus Mitte November darstellt. Insgesamt zeigt der übergeordnete Trend bei dem gelben Edelmetall jedoch abwärts. Zum Vergleich: Die Kryptowährung Bitcoin konnte vor allem seit Beginn des Jahres 2021 mit anziehenden Preisen überzeugen. Eine mögliche Wachablösung bei der Suche nach dem neuen „Digitalen Gold“ dürfte sich nicht zuletzt an dem Preisgefilde ablesen lassen. Auch wie im oberen Chartbild deutlich wird, hat der Bitcoin das Edelmetall Gold überholen können.

Meines Erachtens nach bleibt ein Bitcoin-Verbot jedoch eher unwahrscheinlich. Eine Regulierung tut angesichts der weiter an Fahrt aufnehmenden Etablierung der Anlageklasse jedoch weiter Not. Diese dürften zudem auch unabdingbar sein, um von der Wallstreet endgültig akzeptiert werden zu können.

XAU/USD Chart

