S&P 500 Index in Richtung 4.000 und dann?

S&P 500, Nasdaq, Credit Suisse und USDJPY Gesprächspunkte:

US-Präsident Joe Biden bestätigte die zuvor durchgesickerten Details eines vorgeschlagenen Infrastrukturausgabenprogramms, das sich auf über 2 Billionen Dollar belaufen würde

Die Auswirkungen auf das Wachstum nach dem fiskalischen Stimulus konkurrieren mit den erwarteten Unternehmenssteuern zur Finanzierung der Initiative um die Marktstimmung neben lauernden Inflationsängsten

Liquidität ist jetzt meine größte Sorge, da der Feiertagshandel vor der Tür steht und Märkte wie der S&P 500 und der USDJPY sich auf Höchstständen bewegen

Nach dem detaillierten Plan von US-Präsident Joe Biden für ein Infrastruktur-Ausgabenprogramm in den Vereinigten Staaten waren die Märkte ausgesprochen unsicher, was der neueste Stimulus für die Kapitalmärkte und Risikotrends bedeuten würde. Am bemerkenswertesten bei meinem Durchlauf durch die Benchmarks, die ich regelmäßig überprüfe, ist der Widerwille des S&P 500, sich bis auf 4.000 zu strecken. Während er auf Rekordhochs verweilt, scheint die weitere Ausdehnung auf das sehr prominente technische Niveau von den Marktteilnehmern aktiv abgelehnt zu werden - auch mit einem Intraday-Reversal in der vergangenen Sitzung, das einen beträchtlichen oberen Docht hinterlässt. Die Anziehungskraft prominenter psychologischer Niveaus wie dieser liegt in ihrer Fähigkeit, Schlagzeilen außerhalb von Finanzpublikationen zu machen und in der dichten Verschachtelung von Aufträgen (Einstieg, Ausstieg, Derivate), die oft in der Nähe zu finden sind.

Chart des S&P 500 mit 100-Tage Gleitendem Durchschnitt (täglich)

Nicht alle Stimmungsindikatoren haben so zu kämpfen wie die US-Indizes. Junk-Bonds zum Beispiel steigen ebenso wie die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen. Am beeindruckendsten bleiben die Yen-Kreuzungen. Während nur der USDJPY zu Beginn der Woche eine ernsthafte Bewegung vollzog, folgten weitere wichtige Paare mit einer intelligenten Tagesrallye für die meisten Crosses, einem Drei-Jahres-Hoch für GBPJPY und einem Zweieinhalb-Jahres-Hoch für CADJPY. Dennoch übertrifft die Performance von USDJPY alle anderen in Bezug auf Tempo und technische Implikationen. Die sechstägige Rallye, die das Paar bis Mittwoch etabliert hat, ist eine der stärksten Bewegungen für das Paar seit Oktober 2016. Das Überwinden von 109,50 und 110, den oberen Begrenzungen prominenter Stauungsmuster, die bis ins Jahr 2013 zurückreichen, würde auf einen unbelasteten Anstieg hindeuten. Das entspricht jedoch nicht den erwarteten Marktbedingungen. Da andere Risikoanlagen zu kämpfen haben und die Liquidität bis zum Ende der Woche abfließen wird, müsste die Motivation für diesen Anstieg vom Dollar oder der Erwartung höherer Renditen (Carry-Trade) kommen. Das ist möglich, aber schwer zu bewerkstelligen. Erwarten Sie nicht, dass ein unkontrollierter Anstieg bis zum Ende dieser Woche leicht zu bewerkstelligen sein wird.

Chart des USDJPY mit 100- und 200-Tage gleitendem Durchschnitt (täglich)

Da der stärkste fundamentale Impuls für zinsbullische Interessen vorbei ist, sieht es so aus, als ob es schwierig sein könnte, Vertrauen und zinsbullischen Appetit durch die abnehmenden Stunden der Liquidität in dieser Woche zu schüren. Das Wachstum war ein ruhiges Thema der Unterstützung mit chinesischen PMIs am Mittwochmorgen, die besser als erwartet ausfielen, zusammen mit Kanadas 0,7 Prozent BIP-Update für Januar. Vielleicht kann der US ISM-Bericht für das verarbeitende Gewerbe heute diese Entwicklung noch ein wenig weiter vorantreiben, aber unter normalen Bedingungen ist er nicht unbedingt aussagekräftig. Unterdessen baut sich der Druck der fundamentalen Risiken auf. Frankreichs Präsident kündigte eine neue vierwöchige Abriegelung seines Landes aufgrund eines Wiederauftretens von Covid-Fällen an, was die Sorge aufkommen lässt, dass die schnelle Erholung von der Pandemie bestenfalls uneinheitlich ist. Ich bin auch weiterhin besorgt über den mangelnden Enthusiasmus, Gelegenheiten dort zu ergreifen, wo der Markt vermutlich am bereitwilligsten zugreift - im spekulativen Interesse. Die hochkarätigen Ticker, die aus dem Buch des Hedgefonds Archegos zwangsverkauft wurden (insbesondere Viacom und Discovery), haben sich nicht von ihrem starken Einbruch erholt. Außerdem haben zwei Banken, die anscheinend Verluste im Zusammenhang mit den an die Firma vergebenen Krediten aufgefangen haben, Credit Suisse und Nomura, ebenfalls zu kämpfen.

Chart von Credit Suisse und Nomura (täglich)

In diesen letzten 48 Handelsstunden dieser Woche glaube ich, dass die Liquidität das wichtigste Merkmal der Landschaft sein wird. Das soll nicht heißen, dass technische Niveaus (wie die 4.000er Marke beim S&P 500) oder fundamentale Ereignisrisiken (wie die NFPs am Freitag) keine Rolle spielen werden. Vielmehr wird die Form der Reaktion auf diese Beweggründe verzerrt, weil es nicht die gleiche Markttiefe geben wird, um die Bewegungen zu unterstützen. Der Feiertagshandel am Freitag wird sich als schwere Belastung für die Fähigkeit erweisen, neue Ausbrüche durchzuziehen, und die Aufrechterhaltung von Trends wird schwierig sein. Im Allgemeinen sieht der Monat April jedoch typischerweise einen Rückgang der Volatilität und weniger Volumen. Die höchste durchschnittliche Performance für den SPX als Risikomaßstab wird nicht so leicht zu fördern sein, da wir nicht mit einem wesentlichen Abschlag arbeiten, von dem wir profitieren können.

Chart der saisonalen Entwicklung des S&P 500 mit Volumen und VIX

Ein letzter Blick auf das Top-Ereignisrisiko zum Abschluss dieser Woche. Während der heutige Kalender eine Reihe von Daten enthält, die einen Kontext zum Wachstum und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bieten können, stehen am Freitag noch die Non-Farm-Payrolls (NFPs) an. Sie sind der einzige aussagekräftige Datenpunkt, der für diesen Tag geplant ist. Die meisten Märkte werden für die Veröffentlichung nur eine Notbesatzung aufstellen, aber es wird dennoch Anlass zur Sorge geben, ob man bis zur Veröffentlichung risikoreiche Positionen halten sollte. Mit einem geschätzten Anstieg von ca. 650K für März durch Ökonomen, verstärkt durch den ADP-Druck von 517K in der letzten Sitzung, ist das Potenzial für eine signifikante Abweichung hoch.

Chart der US NFPs, 'Surprise' versus Erwartungen und ADP Private Payrolls (monatlich)

