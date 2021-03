Bitcoin im Aufwind - PayPal startet Zahlungen mit Kryptowährungen

Bitcoin im Aufwind

Die Kryptowährung Bitcoin ist zur Wochenmitte auf den höchsten Stand seit rund 1,5 Wochen geklettert. Laut IG-Indikation verteuerte sich die Leitwährung um weitere zwei Prozent auf rund 59.800 Dollar. Das Allzeithoch bei rund 62.000 Dollar befindet sich damit wieder in Schlagdistanz.

Für Furore zur Stunde dürfte dabei der Zahlungsdienstleister PayPal sorgen. Das Unternehmen hatte bekanntgegeben nun offiziell das Kaufen, Verkaufen und Halten von ausgewählten Kryptowährungen zunächst für US-Kunden möglich zu machen. Weitere Länder sollen bald folgen, heißt es. Bereits im Oktober 2020 hatte PayPal dieses Vorhaben ankündigt.

Zu diesem Zeitpunkt notierte der Bitcoin Kurs noch bei rund 13.000 Dollar. Bis heute hat sich dieser fast verfünffachen können. Zu Beginn der Woche hatte der Kredikartenanbieter Visa ebenfalls für Aufsehen gesorgt, nachdem man den Einsatz der Ethereum Blockchain für ein Pilotprojekt für Zahlungsdienstleistungen verwenden wolle. Auch dieser Schritt gilt als ein Meilenstein auf dem Weg zur Mainstream-Akzeptanz.

E-Autobauer Tesla befeuert ebenfalls die Kursrally

Der E-Autobauer Tesla dürfte in diesem Jahr einen entscheidenden Beitrag zu der Kaufeuphorie rund um Kryptowährungen beigetragen haben. Erst in der vergangenen Woche hatte Tesla-Chef Elon Musk via des Kurznachrichtendienstes Twitter verlauten lassen, dass man nun die Währung BTC als Bezahlmittel in den eigenen Reihen akzeptiere. Bereits im Februar hatte man seitens Teslas diese Maßnahme angekündigt, sowie das Engagement in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung Bitcoin publik gemacht.

BTC/USD: Technischer Ausblick

Der übergeordnete Aufwärtstrend könnten sich angesichts zwei positiver Fundamentaldaten aus dieser Woche schon bald weiter fortsetzen. Die für den kurzfristigen Trend maßgebliche 14-Tage-Linie konnte zuletzt wieder zurückerobert werden, was für ein technisches Kaufsignal sprechen könnte. Auf die 50-Tage-Linie hat in der vergangenen Woche zuletzt als Unterstützungsvehikel fungieren können.

Bei rund 50.000 Dollar waren Anleger wieder eingestiegen. Auf der Oberseite bleibt die mentale Hürde von 60.000 Dollar eine wichtige Schlüsselmarke, welche zunächst erobert werden sollte. Erst dann wäre der Weg für ein neues Allzeithoch bei rund 62.000 Dollar geebnet. Eine Fortsetzung der Kletterpartie scheint m.E. wahrscheinlich. Auf kurzfristige Turbulenzen sollten sich Anleger dennoch jederzeit gefasst machen.

BTC/USDChart

Quelle: Tradingview

