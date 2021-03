Litecoin kämpft mit 200 Dollar - startet der Kurs nun durch?

Litecoin nimmt wieder Kurs auf 200-Dollar-Marke

Die nach Marktkapitalisierung zehntwichtigste Währung Litecoin tritt am Dienstag bei 196 Dollar zunächst auf der Stelle. Die psychologische Marke von 200 Dollar gerät aber nun wieder sukzessive in das Visier der Anleger. Eine Eroberung besagte Hürde könnte den jüngsten Aufwärstrend bestätigen.

Visa-Pläne beflügeln den Gesamtkmarkt

Litecoin, Bitcoin und Co. haben zu Beginn der neuen Handelswoche wieder an Fahrt aufgenommen. Dieser Trend hat sich auch bis über den Dienstag hinweg gezeigt. Kryptowährungen bleiben damit weiterhin gefragt. Das Zünglein an der Waage dürfte der Einstieg des Kredikartenanbieters Visa in die Krypto-Branche sein. Visa hatte am Montag verlauten lassen, dass man mit dem Einsatz von Kryptowährungen im allgemeinen Zahlungsverkehr starten wolle. Via des Stablecoins „USDC“, welcher an den US-Dollar gekoppelt ist und die zugrundeliegende Ethereum Blockchain innehat, setzt Visa einen Meilenstein in der Geschichte von Kryptowährungen. Die Hoffnungen, dass weitere Branchenanbieter ähnliche Pläne schmieden, könnten das Aufwärtsmomentum am Leben halten.

Auch die mögliche Zulassung eines börsengehandelten Fonds (ETFs) sorgt nach wie vor Gesprächsstoff in der Welt von Bitcoin und Co. Die Mainstream-Akzeptanz wäre womöglich spätestens dann vorhanden. Zuletzt war es die US-Investmentbank Morgan Stanley, welche ihre Antragspapiere bei der zuständigen Aufsichtsbehörde US-SEC eingereicht hatte. Bis dato warten die Antragsteller aber noch auf ein grünes Licht der Behörde.

Liquiditätsschwemmen der Notenbanken bleiben Triebfeder

Nach wie vor fungiert die Aussicht auf weitere Liquiditätsschwemmen der Notenbanken US-Fed und EZB als Triebfeder für Bitcoin und Co, da Anleger sich weiterhin nach Anlagealternativen umsehen, um sich gegen Wertrisiken abzuhedgen. Seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie bleiben Kryptowährungen ein beliebtes Instrument als vermeintlich sicherer Fluchtort. Dazu gehört neben Bitcoin, Ether und Co auch die Kryptowährung Litecoin.

LTC/USD: Technischer Ausblick

Aus technischem Blickwinkel rückt angesichts der Erholungstendenzen wieder die Marke von 200 Dollar in den Blickpunkt. Auffällig bleibt zudem auch auf Tagesbasis das Kreuzen des 14- und 50-Tage-Durchschnitts. Dieser Umstand könnte sich als klassisches Fehlsignal herausstellen, da der übergeordnete Aufwärtstrend weiterhin die bestimmende Thematik bleiben sollte.

Die als auch „schnelle Linie“ bekannte respektive kurzfristige Zwei-Wochen-Linie könnte sich schon bald wieder nach oben absetzen, was eine Trendbeschleunigung unterstreichen dürfte.

Auf der Unterseite bleibt die 160er-Marke das Maß aller Dinge, welche jüngst erfolgreich als Support standhalten konnte. Auf der Oberseite sollte alsbald die Marke von 240 Dollar fallen, welches gleichzeitig das Verlaufshoch aus Februar 2018 darstellt.

LTC/USD Chart

