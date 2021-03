Goldpreis wieder in Richtung 1.700, Renditen steigen, ETFs werden verkauft

GOLDPREIS-AUSBLICK:

Goldpreise fielen, während der US-Dollar anstieg und seinen Abwärtstrend fortsetzte

Reale Renditen stiegen aufgrund des US-Infrastrukturplans und belasteten die Goldpreise

Der weltweit größte Goldbarren-ETF verzeichnete kontinuierliche Abflüsse, da sich die Anleger riskanteren Anlagen zuwandten

Empfohlen von Margaret Yang, CFA How to Trade Gold Leitfaden anfordern

Die Goldpreise gaben einen zweiten Tag lang nach, da der US-Dollar-Index (DXY) zusammen mit den längerfristigen Treasury-Renditen erhöht blieb und möglicherweise den Weg für weitere Verluste ebnete. Die Goldpreise fielen am Montag um mehr als 1%, da die Zwangsliquidation des Hedgefonds Archegos in Höhe von $20 Mrd. die Stimmung gegen das Risiko anheizte und den haven-linked US Dollar nach oben schickte. Der DXY-US-Dollar-Index kletterte auf ein Viereinhalbmonatshoch von 92,90 und übte damit Abwärtsdruck auf die Edelmetallpreise aus. Silber verlor 1,6 %, Platin gab um 0,93 % nach, und Palladium fiel am Montag um 5,2 % und weitete sich während der APAC-Sitzung am Dienstag nach unten aus.

Mit Blick auf die Zukunft wird der Bericht zu den US-Nonfarm-Payrolls am Freitag von Goldhändlern genau beobachtet werden, da die Zahl zu einer höheren Volatilität sowohl auf den Währungs- als auch auf den Edelmetallmärkten führen könnte. Der Markt geht davon aus, dass im März 655k neue Stellen auf dem Arbeitsmarkt geschaffen wurden, da sich die Wirtschaft weiterhin von der Pandemie erholt. Ein über den Erwartungen liegender Wert wird wahrscheinlich die Wachstumsaussichten stärken und auf ein schnelleres Tempo der Fed-Zinserhöhungen hindeuten, was zu einem stärkeren US-Dollar führen könnte. Unter diesem Szenario wird der Goldpreis wahrscheinlich weiter nachgeben. Das Gegenteil könnte passieren, wenn die Daten enttäuschen. Der DXY-US-Dollar-Index zeigt eine negative Beziehung zum Goldpreis, wobei der Korrelationskoeffizient der letzten 12 Monate bei -0,58 liegt.

Gold vs. DXY US Dollar Index - 12 Monate

Quelle: Bloomberg, DailyFX

In der Zwischenzeit wird Präsident Joe Biden an diesem Mittwoch ein massives Infrastruktur- und Arbeitsbeschaffungsprogramm in Höhe von 3 bis 4 Billionen Dollar vorstellen. Dies hat den Reflationsoptimismus gestärkt und den Markt zu der Annahme veranlasst, dass in Zukunft mehr Staatsanleihen zur Finanzierung von Fiskalausgaben ausgegeben werden. Infolgedessen kletterte die 10-jährige Treasury-Rendite auf 1,744% - ein 14-Monats-Hoch. Die reale US-Rendite (nominale Rendite - Inflation), dargestellt durch 10-jährige inflationsindexierte Treasury-Wertpapiere, stieg auf -0,62% von -0,66% am Vortag.

Steigende Renditen könnten die Edelmetallpreise weiterhin belasten, da die Opportunitätskosten des Haltens von Edelmetallen steigen. Die realen Renditen weisen eine historisch negative Korrelation mit Gold auf, wobei ihr 12-Monats-Korrelationskoeffizient bei -0,86 liegt.

Goldpreis vs. 10-Jahres-Treasury Inflationsindexiertes Wertpapier

Quelle: Bloomberg, DailyFX

Der weltweit größte Gold-ETF - SPDR Gold Trust (GLD) - verzeichnete in den letzten Monaten kontinuierliche Nettokapitalabflüsse. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen GLD-Anteile sank am 29. März auf 355,9 Mio. von einem jüngsten Höchststand von 407,1 Mio. am 4. Januar, was einen Nettoabfluss von 51,2 Mio. Anteilen innerhalb von drei Monaten bedeutet. Der Goldpreis ist im gleichen Zeitraum um 11,8 % gefallen, was darauf hindeutet, dass das Kapital auf der Suche nach Rendite und Wachstum aus dem gelben Metall in riskantere Anlagen flüchtete. Der Goldpreis und die Anzahl der ausstehenden GLD-Aktien wiesen in den letzten 12 Monaten eine starke positive Korrelation von 0,89 auf (Grafik unten).

Goldpreis vs. GLD ETF-Anteile im Umlauf - 12 Monate

Quelle: Bloomberg, DailyFX

Technisch gesehen brach der Goldpreis am Montag entscheidend unter einen kleineren "Ascending Channel", was darauf hindeutet, dass der kurzfristige Trend wahrscheinlich nach unten gedreht hat (Chart unten). Das kurzfristige Momentum hat sich nach unten gedreht, da der MACD-Indikator einen bärischen Crossover gebildet hat. Ein Durchbruch unter das psychologische Unterstützungsniveau von 1.700 US$ würde wahrscheinlich den kurzfristigen Verkaufsdruck verstärken und das nächste Unterstützungsniveau von 1.676 US$ (vorheriges Tief) in den Fokus rücken. Der Gesamttrend ist weiterhin abwärts gerichtet, wie die abwärts geneigten gleitenden Durchschnitte nahelegen.

Goldpreis - Tages-Chart

Gold BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 0% -1% 0% Wöchentlich 0% -16% -3%

Der IG Kundensentiment zeigt, dass 85% der Einzelhändler netto-long sind, wobei das Verhältnis von Händlern long zu short bei 5,66 liegt. Die Anzahl der Händler, die netto long sind, ist 5% höher als gestern und 1% höher als letzte Woche, während die Anzahl der Händler, die netto short sind, 10% niedriger ist als gestern und 21% niedriger als letzte Woche.

Die Tatsache, dass sich die Händler stark zur Long-Seite neigen, deutet darauf hin, dass der Goldpreis weiter fallen könnte.

Die Händler sind netto weiter long als gestern und letzte Woche, und die Kombination aus der aktuellen Stimmung und den jüngsten Veränderungen gibt uns eine starke goldbärische konträre Handelsneigung.

{{GUIDE|BUILDING_CONFIDENCE_IN_TRADING }}

--- Geschrieben von Margaret Yang, Strategin für DailyFX.com

Um Margaret zu kontaktieren, benutzen Sie den Kommentarbereich unten oder @margaretyjy auf Twitter

Steht man auf der Käuferseite (bullisch) und meint, dass der Goldpreis in Zukunft steigt, könnten Long-Turbo Zertifikate interessant werden. Verkäufer oder auch bärisch eingestellte Trader, könnten sich für die Short-Turbo Zertifikate interessieren.

Optionen und Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel zur Goldpreis Prognose, die Sie interessieren könnten: