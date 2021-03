US Dollar Short-Squeeze setzt sich fort

US Dollar, NZD/USD, USD/JPY, COT-Report Analyse

USD -Shorts werden weiter gesqueezed

Japanischer Yen Netto-Shorts auf vorpandemischen Niveaus

Starke Verkäufe im NZD

USD-Shorts unter Druck, starke Verkäufe in JPY & NZD, GBP-Longs reduziert, COT-Report

In der Woche bis zum 23. März zeigten die CFTC-Daten zur spekulativen Positionierung, dass Händler ihre USD-Short-Positionen weiter abbauten, wenn auch in geringerem Maße als in den letzten beiden Wochen, da die Short-Positionen um $ 2,72 Mrd. reduziert wurden. Nichtsdestotrotz bleibt die Richtung des Handels im Einklang mit der Ansicht, dass der US-Exzeptionalismus zurückkehren könnte, insbesondere da Europa auf eine dritte Covid-Welle zusteuert. Vergleicht man diese USD-Short-Eindeckung mit dem Jahr 2018, so hat der USD um über 3 % gegenüber 6 % im Jahr 2018 zugelegt, und angesichts der Tatsache, dass die Short-Positionen gegenüber den G10-Staaten bei 11,1 Mrd. USD liegen, sind die Risiken für den Greenback weiterhin nach oben gerichtet.

US Dollar: Der nächste Short-Squeeze?

Erneut war der japanische Yen mit weiteren Abflüssen in Höhe von 1,63 Mrd. $ im Angebot, womit die Netto-Shorts auf den Yen den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie erreicht haben. Wie ich jedoch bereits in der letzten Woche festgestellt habe, glaube ich immer noch, dass der weitere Aufwärtstrend von USD/JPY von den aktuellen Niveaus aus begrenzt ist, da die Bewegung an der technischen Front etwas erschöpft zu sein scheint. Dennoch muss ich die Preisbewegung respektieren, und angesichts der Tatsache, dass wir uns dem Ende des japanischen Fiskaljahres nähern, könnte der japanische Yen weich bleiben.

Die Stimmung bei den Rohstoffwährungen verschlechterte sich, wobei der Neuseeländische Dollar die Hauptlast der Verkäufe zu spüren bekam, da die Netto-Longpositionen weiter reduziert wurden, während die offenen Shortpositionen zuzunehmen begannen. Währenddessen verzeichneten sowohl der AUD als auch der CAD einen marginalen Rückgang der Netto-Longpositionen. Obwohl ich davon ausgehe, dass der kanadische Dollar gegenüber dem australischen Dollar in Zukunft an Wert gewinnen wird, da die These von der Outperformance der USA an Zugkraft gewinnt.

Obwohl die Einheitswährung auf Mehrmonatstiefs notiert, verzeichnete der Euro einen überraschenden Anstieg der Netto-Longpositionen, wobei die Bewegung größtenteils von Fast-Money-Konten ausging, da die Händler anscheinend Gewinne aus Shortpositionen mitnahmen. Da die makroökonomischen Rahmenbedingungen für den Euro jedoch weiterhin wenig anregend sind, ist der Trend vorerst rückläufig. Andernorts wurden die Netto-Longpositionen im Pfund um $ 580 Mio. reduziert (die größte Reduzierung der Netto-Longpositionen in diesem Jahr), während der USD auf breiter Basis stieg. Aber wie ich bereits letzte Woche sagte, besteht angesichts der Tatsache, dass der Nettoanteil des offenen Interesses am Pfund auf einem hohen Niveau liegt, die Gefahr, dass die Währung bei Pullbacks überschießt.

Wöchentliche FX-Positionierung

US Dollar Positionierung

USD/JPY Positionierung

GBP/USD Positionierung

1W & 4W Positionierungsänderung

