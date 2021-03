IOTA verliert über 20 Prozent

IOTA: Die Kryptowährung MIOTA verliert binnen 24 Stunden über 20 Prozent ihres Wertes. Im unruhigen Kielwasser des Bitcoin Marktumfelds büßen Währungen aus den hinteren Reihen sonderbar stark an Wert ein.Auf dem europäischen Handelsplatz Bitstamp fiel die Leitwährung bis auf ein Level bei 50.500 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 2,5 Wochen.

Es sind die Sorgen um die wirtschaftliche Erholung, gepaart mit der Furcht vor weiteren Lockdown-Szenarien angesichts der nach wie vor grassierenden Coroanvirus-Pandemie, welche Anleger wieder hat vorsichtiger werden lassen. Dabei dürfte die Welle der jüngsten Konsolidierungstendenzen an den globalen Aktienmärkten auch auf Bitcoin und Co. übergeschwappt sein.

Die Investoren schichten zumindest einen Teil ihrer Bestände vorübergehend in Fiatgelder um. Ein Rutsch unter die psychologische Marke von 50.000 Dollar könnte weitere Verluste bis auf 48.000- und 44.000 Dollar provozieren und auch MIOTA weiter unter Druck setzen.

Nach dem Update-Release folgt die Ernüchterung

Nachdem Anleger noch die jüngste Veröffentlichung der Beta-Version von Firefly zelebrierten, folgt nur weniger Tage später zumindest aus preistechnischer Sicht Ernüchterung. Das jüngste Release ist ein wichtiger Meilenstein im Vorfeld von Chrysalis, dem „größten Netzwerk-Upgrade in der Geschichte der IOTA Foundation.“ Am 21. April soll laut IOTA-Angaben die Chrysalis Migration beginnen, eine Woche später das Netzwerk in Betrieb genommen werden.

IOT/USD: Technischer Ausblick

Aus technischer könnte nun die für den längerfristigen Trend maßgebliche 50-Tage-Linie interessant werden. Eine technische Korrektur scheint angesichts der fulminanten Kurshöhen ohnehin nicht verwunderlich. Anleger könnten den jüngsten Rückschlag als Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den Markt wahrnehmen.

Getrieben von der Bitcoin-Korrektur dürften auch IOTA-Anleger verstärkt Kasse gemacht haben. Eine Rückkehr über die 14-Tage-Linie bleibt m.E. elementar, um die Rallye in die nächste Runde zu schicken. Die überkaufte Marktlage scheint sich zumindest in diesen Stunden sukzessive abzubauen.

IOT/USDChart

Quelle: Tradingview

