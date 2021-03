Polkadot wieder gefragt - 40er-Marke im Blick

Polkadot zieht wieder an – Elon Musk sorgt für Aufwind

Tesla-Chef Elon Musk hat Anleger wieder zum Einstieg in Polkadot, Bitcoin und Co ermuntert. Tesla hat nun sein Versprechen eingehalten und die Kryptowährung offiziell als Bezahlmittel in den eigenen Reihen eingeführt. Bereits im Februar habe man dies verkündigt, nun aber tatsächlich umgesetzt.

Auch das Engagement in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung wurde damals bekannt, was Anlegern bis heute gefallen dürfte. Interessant bleibt zudem der Umstand, dass Tesla kein Interesse daran hat, die BTC-Einheiten in Fiatgelder wie etwa Euro oder Dollar zu tauschen, sondern weiter in den eigenen Reihen zu halten. Die Signalwirkung an die gesamte Branche vermag elementar zu sein. Folgeeffekte könnten zu erwarten sein.

Notenbanker sehen in Kryptowährungen kein Ersatz zu Fiatgeldern

Fed-Chef Jerome Powell sieht in Kryptogeldern wie Bitcoin kein Ersatz zum US-Dollar. Laut Powell sei das Asset nicht gedeckt und auch nicht als Wertaufbewahrungsmittel geeignet. Bundespräsident Weidmann verwies in diesem Kontext auf einer Veranstaltung des Internationalen Zahlungsausgleichs (BIZ) ebenfalls auf die reduzierten Einsatzmöglichkeiten besagter Währung.

Nicht zuletzt die Debatten um die Entwicklung eines E-Geldes hatte Kryptowährungen in den vergangenen Monaten immer wieder in die Karten gespielt. Nun nimmt zumindest die politische Elite wie etwa Jerome Powell besagten Entwicklungen verbal Wind aus den Segeln. Er sehe keine Eile, das Projekt zu beschleunigen, hieß es.

Mit dem Fingerzeig verwies er auf mögliche Stabilitätsrisiken, welche sich durch die Einführung ergeben könnten, sollten Anleger das System, welches aus Noten- und Geschäftsbanken besteht, durch die Rasche Flucht ihres Kapitals in die Bredouille bringen.

DOT/USD: Technischer Ausblick

Für die Kryptowährung Polkadot könnte die jüngste Konsolidierungsphase nun in den letzten Zügen sein. Auf der Oberseite bleibt die 40er-Marke das Maß der Dinge. Sollte besagtes Niveau nachhaltig erobert werden können, dürften weitere Anschlusskäufe getriggert werden. Auf der Unterseite bietet die für den längerfristigen Trend maßgebliche 50-Tage-Linie ihre Unterstützung an, was gleichzeitig dem Niveau von 32 Dollar entspricht.

Vor allem der E-Autobauer Tesla könnte in den kommenden Tagen und Wochen für weiteren Rückenwind am Gesamtmarkt sorgen. Weiteres Aufwärtsmomentum könnte ebenfalls entstehen, sollte die als Leitdevise angesehene Bitcoin-Währung ihren Höhenflug weiter fortsetzen respektive Richtung Allzeithoch bei rund 62.000 Dollar tendieren.

DOT/USDChart

Quelle: Tradingview

