Goldpreis, Ölpreis: Gold und Öl divergieren, aber dieses Mal andersherum

GOLD, ROHÖLPREIS-AUSBLICK:

Das Wiederaufflammen des Virus und die ins Stocken geratene Impfkampagne in Europa dämpften die Aussichten für die Energienachfrage und zogen die Rohölpreise auf ein Sechs-Wochen-Tief

Der Goldpreis stoppte seine zweitägige Talfahrt, da die realen Renditen fielen, während der US-Dollar auf ein Zwei-Wochen-Hoch anstieg

Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell spielte das Inflationsrisiko in einer Aussage vor dem Kongress herunter

Empfohlen von Margaret Yang, CFA Erhalten Sie Ihre kostenfreie Gold-Prognose Leitfaden anfordern

Der Goldpreis handelte am Montag in der APAC-Morgensitzung leicht höher, nachdem er zwei Tage lang gefallen war. Ein stärker werdender US-Dollar schien der primäre Belastungsfaktor zu sein, während fallende Realrenditen die Preise stützten. Die Rohölpreise stürzten am Dienstag um über 6% ab, nachdem Deutschland eine verschärfte Abriegelung bis Ostern eingeführt hatte. Ein schwächerer Erholungsausblick zusammen mit einem stärkeren US-Dollar könnte die Energiepreise weiterhin belasten.

Eine erneute Welle der Besorgnis über den Verlauf der Impfungen in Europa und die neuen Abriegelungsmaßnahmen schürten die Risikobereitschaft und ließen die Nachfrage nach Sicherheit steigen. Infolgedessen stieg der DXY-US-Dollar-Index um 0,65 % auf ein Zweiwochenhoch von 92,40 und übte Abwärtsdruck auf die Rohstoffpreise aus. Unterdessen stieg der Kurs der 10-jährigen Treasury-Note einen dritten Tag lang, da Kapital aus Risikoanlagen in sichere Anlagen flüchtete, was die Rendite nach unten zog. Die reale Rendite, die durch die inflationsindexierte 10-jährige Treasury-Note dargestellt wird, ist von einem 9-Monats-Hoch von -0,59% auf -0,69% gefallen. Eine fallende reale Rendite könnte dazu beitragen, die Goldpreise gegen die Aufwertung des Greenback abzufedern.

Goldpreis vs. 10-Jahres-Treasury inflationsindexiertes Wertpapier

Quelle: FRED

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell bekräftigte am Dienstag vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses seine dovishe Haltung und seine Geduld gegenüber einem vorübergehenden Anstieg der Inflation. "Wir könnten einen gewissen Aufwärtsdruck auf die Preise sehen. Unserer Ansicht nach wird der Effekt auf die Inflation weder besonders groß noch anhaltend sein", sagte Powell, als er die möglichen Auswirkungen des 1,9 Billionen Dollar schweren Konjunkturpakets auf die Inflation ansprach. Seine Kommentare konnten den Markt jedoch nicht beruhigen, da alle drei US-Aktienindizes inmitten von Befürchtungen über eine mögliche dritte Viruswelle, die Europa traf, niedriger endeten.

Die Rohölpreise stürzten am Dienstag um über 6% ab und verzeichneten einen viertägigen Rückgang von 11%, da eine neue Welle von Abriegelungsmaßnahmen in Deutschland, Italien und Frankreich die Aussichten für die Energienachfrage dämpfte. Händler nahmen die Erwartungen auf eine umfassende Erholung zurück, nachdem die Ölpreise in den letzten vier Monaten einen erstaunlichen Anstieg von 85 % verzeichnet hatten. Das nächste OPEC+-Treffen, das für den 1. April anberaumt ist, wird genau beobachtet werden, um Hinweise darauf zu erhalten, wie das Ölkartell die jüngsten Veränderungen der Förderbedingungen und die Prognosen für den Produktionsplan bis zum Sommer bewerten wird.

Die rohstoffgebundenen Währungen australischer und kanadischer Dollar sowie die norwegische Krone wurden durch die fallenden Rohölpreise belastet, was auf eine weitere Stärke des Greenback hindeutet. Vor diesem Hintergrund könnte es für Rohöl schwierig werden, den Weg nach oben zu finden.

Das American Petroleum Institute (API) meldete für die Woche zum 19. März einen unerwartet starken Anstieg der Rohölbestände um 2,927 Millionen Barrel. In der Vorwoche meldete das Institut einen überraschenden Rückgang der Lagerbestände um 1 Mio. Barrel, verglichen mit einer Basisprognose von 2,96 Mio. Barrel Aufbau.

Der EIA-Rohölbestandsbericht, der am 24. März veröffentlicht wird, wird von den Ölhändlern nach vier aufeinanderfolgenden Wochen des Lageraufbaus ebenfalls genau beobachtet werden. Obwohl die extremen Wetterbedingungen im Februar zu einer vorübergehenden Unterbrechung der Raffinerieaktivitäten geführt haben, wurde der Betrieb schnell wieder aufgenommen. Laut der EIA-Zusammenfassung der wöchentlichen Erdöldaten waren die US-Raffinerien in der Woche zum 12. März zu 76,1 % ausgelastet, verglichen mit 69 % in der Vorwoche.

Technische Analyse des Goldpreises

Der Goldpreis hat wahrscheinlich in einen kleineren "aufsteigenden Kanal" umgeschwenkt, wie im untenstehenden Diagramm hervorgehoben, was darauf hindeutet, dass der kurzfristige Trend nach oben gedreht haben könnte. Der Preis traf auf einen unmittelbaren Widerstandswert bei US$ 1.743 (das 23,6% Fibonacci-Retracement) und ist seitdem zurückgegangen. Der MACD-Indikator tendiert nach der Bildung eines zinsbullischen Crossovers nach oben, was das Aufwärtsmomentum untermauert.

Der primäre Trend bleibt jedoch rückläufig, wie die abwärts geneigten 50- und 100-Tage-SMA-Linien nahelegen, obwohl der 20-Tage-SMA sich abzuflachen scheint.

Goldpreis – Tages-Chart

Gold BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 0% -5% -1% Wöchentlich -4% -7% -4%

Rohölpreis Technische Analyse

Die Rohölpreise konnten das 200%-Fibonacci-Extension-Level (66,50) nicht durchbrechen und befinden sich seitdem in einer technischen Korrektur. Die Preise verzeichneten in den letzten vier Handelstagen zwei lange rückläufige Kerzen, was auf starken Verkaufsdruck hindeutet. Die 10-Tages-SMA-Linie kreuzte zum ersten Mal seit November unter der 20-Tages-Linie, was darauf hindeutet, dass sich der Gesamttrend wahrscheinlich nach unten gedreht hat. Eine unmittelbare Unterstützung findet sich bei 55,22 (die 100% Fibonacci-Erweiterung), während ein unmittelbarer Widerstand bei der 161,8% Fibonacci-Erweiterung (62,19) zu sehen ist. Der MACD-Indikator hat einen bärischen Crossover gebildet und ist stark gesunken, was darauf hindeutet, dass das bärische Momentum dominiert.

Rohölpreis - Tages-Chart

Chart erstellt mit TradingView

--- Geschrieben von Margaret Yang, Strategin für DailyFX.com

Um Margaret zu kontaktieren, benutzen Sie den Kommentarbereich unten oder @margaretyjy auf Twitter

Steht man auf der Käuferseite (bullisch) und meint, dass der Goldpreis oder der WTI Rohölpreisin Zukunft steigt, könnten Long-Turbo Zertifikate interessant werden. Verkäufer oder auch bärisch eingestellte Trader, könnten sich für die Short-Turbo Zertifikate interessieren.

Optionen und Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel zur Goldpreis Prognose, die Sie interessieren könnten:

Weiterführende Artikel zum Ölpreis WTI, die Sie interessieren könnten: