Bitcoin Kurs konsolidiert – neue Rally voraus?

Bitcoin Kurs: Die größte und bekannteste Kryptowährung ist am Dienstag zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen gefallen. Aktuell büßt der Bitcoin Kurs rund 3,56 Prozent auf 55.300 Dollar ein. Damit bleibt das Wochensaldo nahezu neutral.

Für neue Rekordhöhen fehlt weiterhin eine Initialzündung. Die Konsolidierung ist nach wie vor in vollem Gange. Bitcoin und Co konsolidieren, wenngleich auf hohem Niveau. Es ist nicht verwunderlich, dass Anleger nach dem jüngsten Gipfelsturm vorerst weiter durchatmen, zumal Überhitzungserscheinungen nach wie vor zu erkennen sind. Gewinnmitnahmen bleiben vorerst die bestimmende Thematik.

Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fällt wieder

Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren ist am Dienstag wieder gefallen. So notiert das Papier derzeit 1,66 Prozent im Minus und damit bei 1,654 Hundertstel. Aus Furcht vor einer Inflationswelle jenseits des Atlantiks waren Anleger in der vergangenen Woche nervös geworden.

Vor dem Hintergrund billionenschwerer Liquiditätsschwemmen wird die Sorge um eine zu rasche Geldentwertung klassischer Fiatgelder wie etwa dem US-Dollar, befeuert. Dabei liegt die Ursache vor allem in der Coronavirus-Pandemie, welche womöglich einen wirtschaftlichen Kollateralschaden kreieren wird, welcher bis heute nur schwer zu beziffern ist.

Anleger haben in jüngster Vergangenheit einen Fluchtweg in Bitcoin und Co. gesehen, um sich gegen Wertrisiken zu stemmen. Steigende Renditen bei den 10-jährigen Staatspapieren könnten aber für Unruhe an den Aktienmärkten und damit nicht zuletzt auch bei Bitcoin und Co. sorgen.

Coinbase IPO bis in April verschoben – Bitcoin-Abhängigkeit könnte sonderbar ausfallen

Die US-amerikanische Kryptobörse Coinbase hat ihren IPO bis in den April hinein verschoben. Eigentlich sollte der Börsenbetreiber in den kommenden Tagen an der techlastigen New Yorker Börse Nasdaq an den Start gehen. Am Freitag hatte die CFTE mitgeteilt, dass Coinbase eine Strafe in Höhe von 6,5 Millionen Dollar zahlen müsse.

„Die Meldung falscher, irreführender oder ungenauer Handelsdaten untergrabe die Integrität der Preisgestaltung von digitalen Assets, sagte Vincent McGonagle von der Behörde CFTC. Laut Bloomberg sei der Börsengang derzeit auf 68 Milliarden Dollar zu beziffern. Während das Unternehmen noch im vorletzten Jahr ein knappes Minus erwirtschaftete, konnte im vergangenen Jahr ein Plus über 300 Millionen Dollar erzielt werden.

Die Abhängigkeit des Bitcoin Kurses vermag sonderbar stark auszufallen. Gerät die volatile Anlageklasse unter die Räder, dürften nicht zuletzt auch die Papiere von Coinbase darunter leiden und vice versa. Für die kryptoaffinen Anleger dürfte der Börsengang der spektakulärste im Jahr 2021 werden.

BTC/USD: Technischer Ausblick

Nach den jüngsten Konsolidierungstendenzen könnten Anleger nun sukzessive wieder Fuß fassen. Wie im folgenden Chartbild deutlich wird, fungiert das für den längerfristigen Trend maßgebliche 50-Tage-Band als übergeordneten Support. Für eine rasche Erholung bedarf es der Eroberung der 14-Tage-Linie.

In diesem Kontext könnte sich der vor allem seit Dezember herausstechende Aufwärtstrend weiter beschleunigen. Rücksetzer wurden in jüngster Vergangenheit in der Regel als Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den Markt erachtet. Sollte sich die Korrektur weiter gen Süden ausdehnen, ständen 52.000- und 50.000 Dollar alsbald zur Disposition.

BTC/USDChart

Quelle: Tradingview

