Ethereum Kurs: Die Ruhe vor dem Sturm?

Zu Wochenbeginn notiert die zweitwichtigste Währung mit einem Plus von 1,66 Prozent bei 1.794 Dollar zunächst im positiven Bereich. Auch das Saldo auf Wochensicht im Umfang von 1,19 Hundertstel unterstreicht die aktuelle Abwartehaltung der Anleger. Weder auf der Oberseite noch auf der Unterseite konnten zuletzt größere Bewegungen beobachtet werden. Am Markt könnte eine gewisse „Ruhe vor dem Sturm“ herrschen.

Bitcoin Kurs tritt ebenfalls auf der Stelle – anziehende Renditen bei den US-Staatspapieren belasten

Angesichts weiter anziehender Renditen der US-Staatspapiere mit einer zehnjährigen Laufzeit werden größere Aufwärtsambitionen auch bei Bitcoin, Ether und Co zunächst gedeckelt. Die Furcht vor einer Inflationswelle dies- und jenseits des Atlantiks hatte zuletzt durch das aufgelegte billionenschwere US-Konjunkturprogramm wieder neue Nahrung erhalten.

Somit bleiben die historischen Geldschwemmen der Notenbanken für die Märkte Fluch und Segen zugleich. Denn in der Regel versuchen Anleger im Kontext der Geldmengen-Erhöhung sich gegen Wertrisiken zu stemmen, indem Anlagealternativen wie etwa Ether oder Bitcoin aufgesucht werden.

Institutionelles Interesse könnten Kryptowährungen weiter beflügeln

Nicht zuletzt das institutionelle Interesse an Kryptowährungen dürften Ether weiter in die Karten spielen. Zuletzt war es die US-Investmentbank Morgan Stanley, welche ernsthaftes Interesse an einen Bitcoin-ETF bekundet hatte. Auch andere Institutionen nebst Börsenbetreibern stehen derzeit in puncto ETF Schlange.

Die Anträge stapeln sich in den Schubladen der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde SEC. Sollte ein Fonds zugelassen werden, dürfte eine Welle an Zulassungen folgen, welche bis auf das europäische Festland überschwappen dürfte. Auch die jüngste Lancierung des Ether Futures an der Chicagoer CME gilt als Meilenstein in der Geschichte von Ether. Das institutionelle Interesse dürfte sich damit nachhaltig forciert haben.

ETH/USD: Technischer Ausblick

Ein Blick auf die Charttechnik verrät, dass der Ethereum Kurs seit rund einer Woche lediglich auf der Stelle tritt. Womöglich könnte aus charttechnischer Komponente eine gewisse „Ruhe vor dem Sturm“ herrschen. Die für den kurzfristigen Trend maßgebliche 14-Tage-Linie ist derzeit unterschritten, könnte angesichts an der wieder Fahrt aufnehmen Bitcoin-Rally rasch zurückerobert werden.

Zusätzlich fällt auf, dass sich die 14-Tage als auch die 50-Tage-Linie sonderbar nahgekommen sind. Dies könnten auf der einen Seite für einen möglichen Trendwechsel sprechen, allerdings auch für gewisse Konsolidierungstendenzen. Die mentale Hürde von 2.000 Dollar bleibt somit das Maß aller Dinge. Erst im Falle nachhaltiger Kurssteigerungen rechne ich mit einer Fortsetzung der jüngsten Hausse. Ein Seitwärtsmarkt bleibt kurzfristig weiter wahrscheinlich.

