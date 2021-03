CAD Ausblick: USD/CAD Rebound durch Einzelhandelsumsatzdaten bestimmt

Kanadischer Dollar, Bank of Canada, USD/CAD, Rohöl, Quantitative Erleichterung - Gesprächspunkte:

D ie Aktienmärkte gaben im APAC-Handel nach, während die globalen Anleihemärkte ihren Ausverkauf fortsetzten.

Besser als erwartet ausgefallene Daten zu den Einzelhandelsumsätzen könnten den Kanadischen Dollar gegenüber seinem US-Gegenstück stützen.

Die bullische Engulfing-Kerze deutet darauf hin, dass eine Erholung des USD/CAD nach oben bevorsteht.

Asien-Pazifik-Rekapitulation

Die Aktienmärkte stürzten während der Asien-Pazifik-Sitzung ab, während die globalen Anleihemärkte ihren Ausverkauf fortsetzten. Japans Nikkei 225 stürzte um 1,13% ab, als die Bank of Japan erklärte, dass sie sich auf den Kauf von ETFs aus dem TOPIX anstatt dem Nikkei konzentrieren würde. Die politischen Entscheidungsträger erweiterten auch das Band um das Ziel der 10-jährigen Anleihenrendite der BoJ von 0,2% auf 0,25%.

Der australische ASX 200 fiel um 0,43% aufgrund enttäuschender Daten zu den Einzelhandelsumsätzen, während angespannte persönliche Gespräche zwischen US-amerikanischen und chinesischen Diplomaten einen Ausverkauf von 1,2% beim chinesischen CSI 300 auslösten. An den Devisenmärkten rutschten AUD, GBP und CAD geringfügig ab, während die mit dem Hafen verbundenen USD und JPY relativ stabil blieben. Die Rohölpreise erholten sich um über 1%, nachdem sie über Nacht um 7,6% gefallen waren.

Mit Blick auf die Zukunft stehen die Zahlen zum Verbrauchervertrauen in Großbritannien sowie die Einzelhandelsumsätze in Kanada im Mittelpunkt des wirtschaftlichen Geschehens.

DailyFX Wirtschaftskalender

Rohölkorrektur, steigende Renditen stützen USD/CAD

Der USD/CAD-Wechselkurs erholte sich über Nacht kräftig und kletterte um 0,66% nach oben, was auf eine scharfe Korrektur der Rohölpreise und einen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen zurückzuführen ist. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen zum ersten Mal seit Januar letzten Jahres über 1,70 %, während eine neue Welle von durch das Coronavirus erzwungenen Schließungen in Frankreich Befürchtungen schürte, dass sich die globale Mobilität nicht so schnell wie erwartet erholen könnte, was letztendlich zu einem Einbruch der Rohölpreise um 7 % führte.

Diese Dynamik dürfte den Kanadischen Dollar jedoch nur kurzfristig belasten, da die Marktteilnehmer erwarten, dass die Bank of Canada bei ihrer geldpolitischen Sitzung im April ihre Maßnahmen zur quantitativen Lockerung als Reaktion auf die extrem starken Arbeitsmarktdaten zurückfahren wird.

Die Arbeitslosenquote des Landes fiel im Februar um 1,2 % auf 8,2 % und übertraf damit die Konsensschätzungen, während die Erwerbsquote bei 64,7 % verharrte. Dieser überwältigende Rückgang der Arbeitslosigkeit kommt trotz der Tatsache, dass der Großteil des Landes immer noch unter den strengsten Restriktionen seit Beginn der Pandemie arbeitet, laut dem Oxford Covid-19 Government Response Tracker.

Auch die Einführung des Impfstoffs verlief relativ schleppend: Nur 7,4 % der Bevölkerung erhielten mindestens eine Dosis des Coronavirus-Impfstoffs. Das ist deutlich weniger als in den Vereinigten Staaten (22 %) und Großbritannien (37,2 %).

Daher scheint es vernünftig zu sein, zu erwarten, dass die lokale wirtschaftliche Erholung schnell anzieht, wenn die Impfrate steigt. Da der stellvertretende Gouverneur der BoC, Lawrence Schembri, erklärte, dass die Zentralbank "nun erwartet, dass sich die Inflation in den kommenden Monaten vorübergehend über unser 2%-Ziel hinaus bewegt, etwa an die Spitze des Kontrollbereichs von 1 bis 3%", könnte eine Verjüngung der QE-Maßnahmen eine klare Möglichkeit sein.

Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Zentralbank ihre gesamten Anleihekäufe bereits von $5 Mrd. auf $4 Mrd. pro Woche reduziert hat und Gouverneur Tiff Macklem zuvor gewarnt hat, dass "so sehr eine kühne politische Reaktion auch notwendig ist, sie die Wirtschaft und das Finanzsystem unweigerlich anfälliger für wirtschaftliche Schocks in der Zukunft machen wird".

Vor diesem Hintergrund könnten besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätze im Januar das Feuer für das Tapering weiter anheizen und dem Loonie die Tür für einen Anstieg gegenüber seinem US-Dollar-Pendant öffnen.

USD/CAD-Tages-Chart - Bullish Engulfing Candle könnte kurzfristige Erholung einleiten

USD/CAD-Tages-Chart, erstellt mit Tradingview

Aus technischer Sicht sind die längerfristigen Aussichten für den USD/CAD-Kurs nach wie vor abwärts gerichtet, da die Preise fest unter den gleitenden Durchschnitten der 55-, 100- und 200-Periode notieren.

Ein Bullish Engulfing Candle Close in Verbindung mit dem RSI, der nicht in den überverkauften Bereich gefallen ist, deutet jedoch darauf hin, dass ein kurzfristiger Umschwung bevorstehen könnte.

Ein Tagesschlusskurs, der wieder über dem 8-EMA (1,2500) liegt, könnte den Weg für eine Rückkehr des Wechselkurses in Richtung der ehemaligen Unterstützung und des Widerstands beim Tiefststand vom 4. März (1,2575) ebnen.

Hält dieser jedoch stand, erscheint eine Fortsetzung des Abwärtstrends, der sich vom Hoch im März 2020 aus erstreckt, recht wahrscheinlich.

Ein überzeugender Durchbruch unter das Jahrestief (1,2365) ist letztlich erforderlich, um das Tief von 2018 (1,2247) ins Fadenkreuz zu nehmen.

Der IG Kundensentiment zeigt, dass 71,56% der Händler netto-long sind, wobei das Verhältnis von Händlern long zu short bei 2,52 zu 1 liegt. Die Anzahl der Händler netto-long ist 14,91% niedriger als gestern und 6,66% höher als letzte Woche, während die Anzahl der Händler netto-short 0,30% höher als gestern und 14,91% niedriger als letzte Woche ist.

Die Tatsache, dass die Händler netto-long sind, deutet darauf hin, dass die USD/CAD-Kurse weiter fallen könnten.

Die Positionierung ist weniger Netto-Long als gestern, aber mehr Netto-Long als letzte Woche. Die Kombination aus der aktuellen Stimmung und den jüngsten Veränderungen gibt uns eine weitere gemischte USD/CAD-Handelsneigung.

