Litecoin wieder unter 200 Dollar - geht der Rally die Puste aus?

Litecoin fällt wieder unter 200 Dollar

Die Kryptowährung Litecoin ist am Mittwoch wieder unter die mentale Marke von 200 Dollar gefallen. Binnen 24 Stunden verbilligt sich die Währung mit dem Kürzel LTC um 1,06 Prozent auf 198 Dollar. Im Kurssog des Bitcoin Kurses verlieren auch weitere Währungen aus den hinteren Reihen wie etwa Ether an Wert.

Der Bitcoin, die nach Marktkapitalisierung wichtigste und größte Währung hatte am Wochenende noch bei rund 62.000 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Die Konsolidierungstendenzen ziehen sich seitdem bis heute durch die Reihe.

Indien-Verbotssorgen könnten weiter auf das Gemüt drücken

Dass Indien möglicherweise ein neues Krypto-Gesetz auf die Beine stellen wird, was Händlern, Investoren und Mining-Betrieben den Zahn ziehen soll, dürfte Anleger rund um den Globus aufhorchen lassen. Verstöße sollen sogar mit Gefängnisstrafen geahndet werden, heißt es.

Sollte weitere Volkswirtschaften und Nationen im ähnlichen Stil gegen Bitcoin und Co mobil machen, dürfte dies nicht zuletzt verstärkt für Unruhe an Märkten sorgen. Möglicherweise würden Händler respektive Bitcoin-Miner vorerst aus Indien in Nachbarländer fliehen bzw. Schlupflöcher suchen.

Notenbankpolitik bleibt Zünglein an der Waage

Nichtsdestotrotz könnte die „billige“ Notenbankpolitik der US-Fed nebst EZB weiterhin die Kurse rund um Litecoin, Bitcoin und Co beflügeln. Erst in der vergangenen Woche hatte die US-Regierung ein billionenschweres Konjunkturprogramm durchgewunken, um der durch COVID-19 gebeutelten Wirtschaft unter die Arme greifen zu können.

Vor dem Hintergrund, dass die Coronavirus-Pandemie längst nicht ausgestanden ist und die wirtschaftlichen Kollateralschäden bislang nicht absehbar sind, dürften weitere Liquiditätsschwemmen folgen. Für die Anleger bleibt die Abwertung klassischer Fiatgelder wie etwa der Euro oder der US-Dollar eines der Hauptbeweggründe, um in Kryptowährungen eine vermeintliche Hedge- und Diversifikationsfunktion zu sehen.

LTC/USD: Technischer Ausblick

Aus technischer Sicht ist der Rutsch unter die psychologische Marke von 200 Dollar zunächst ein Rückschritt. Das MA14, welches für den kurzfristigen Trend maßgeblich ist, könnte nun als Widerstandsniveau fungieren. Auf der Unterseite steht die 50-Tage-Linie bei rund 180 Dollar im Weg, welche als Wiedereinstiegsniveau herhalten könnte.

Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt solange in Takt, bis letztgenannte Indikatorenlinie unterschritten wird. Anleger sollten weiterhin vor allem den Bitcoin Kurs im Auge behalten. Das jüngste Verlaufshoch bei 240 Dollar bleibt zwar in Reichweite, steht aktuell aber nicht zur Disposition.

LTC/USDChart

Quelle: Tradingview

