Erdgas-Prognose: Beschleunigt das nachlassen von Fundamentaldaten einen Technischen Zusammenbruch?

Erdgasnachfrage könnte durch überdurchschnittlich warme Temperaturen stark beeinträchtigt werden

Saisonale Temperaturverschiebung wird wahrscheinlich den Druck auf die Preise von der Nachfrageseite aufrechterhalten

Einfacher gleitender 200-Tage-Durchschnitt im Fokus, da der Bruch der Trendlinie die Preise nach unten zieht

Die jüngste 8- bis 14-tägige Temperaturvorhersage des National Weather Service's Climate Prediction Center zeichnet ein ungünstiges Bild für die Erdgaspreise. Die vorhergesagten Temperaturen im Nordosten und Westen der Vereinigten Staaten werden in den nächsten zwei Wochen über dem Durchschnitt liegen. Der Süden wird wahrscheinlich kühler als normal sein. Insgesamt wird das erwartete wärmere Wetter - vor allem im Nordosten der USA - wahrscheinlich auf die Nachfrage drücken und die Erdgaspreise nach unten treiben.

NOAA 8-14 Tages-Ausblick Temperatur Wahrscheinlichkeit USA

Quelle: NOAA

Da der Frühling in den Vereinigten Staaten schnell näher rückt und damit auch wärmeres Wetter, könnten die Erdgaspreise unter erhöhten Druck geraten, da das Heizgas mit einer geringeren Nachfrage rechnen muss. Analysten erwarten für die dieswöchige EIA-Speicheränderung eine Entnahme von nur 21,67 Milliarden Kubikfuß (bcf), so die mittlere Prognose von Bloomberg. Im Vergleich dazu wurden in der Vorwoche 52 Mrd. Kubikfuß abgezogen.

Das heißt, selbst wenn sich das wärmere Wetter in dieser Woche nicht so manifestiert, wie es die Vorhersage der NOAA vorsieht, müssen die Erdgaspreise mit einer geringeren Nachfrage bis zum Sommer rechnen. Während spätsaisonale Stürme oder ungewöhnliche Kälteperioden in den Vereinigten Staaten weiterhin möglich sind, scheint die zinsbullische Stimmung auf dem Rückzug zu sein, da sich die Preise weiter nach unten bewegen. Für einen fundamentalen Wandel bedarf es eines signifikanten Angebots- oder Nachfrageschocks, um die Preise nach oben zu treiben.

Wöchentliche Veränderung der EIA-Erdgasvorräte im Vergleich zum Erdgaspreis

Erdgas Technische Prognose

Die Preise sind Anfang dieser Woche unter eine wichtige Trendlinie aus dem September-Swing nach unten gebrochen, was die technische Haltung von Erdgas stark verschlechtert hat. Das 23,6%-Fibonacci-Retracement der Bewegung von Oktober bis Dezember wurde bei der heftigen Abwärtsbewegung entscheidend durchbrochen. Die gesamte Bewegung seit dem Februar-Hoch liegt nun bei 25 %.

Der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt (SMA), der sich innerhalb von 2% der aktuellen Preise bei 2,445 befindet, ist nun ein potenzieller Bereich, den die Bullen verteidigen können. Der MACD ist rückläufig und bärisch ausgerichtet, während der Relative Strength Index (RSI) knapp über dem überverkauften Bereich liegt. Sollte der 200-Tage-SMA durchbrochen werden, könnten weitere Verluste drohen. Alternativ wäre ein kurzfristiger Anstieg über den wichtigen SMA nicht überraschend, aber achten Sie darauf, dass ein solcher Anstieg angesichts des fundamentalen Hintergrunds wieder nachlässt.

Erdgas Tages-Chart

Chart erstellt mitTradingView

