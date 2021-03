Bitcoin: Sorgt Indien durch Krypto-Verbot für Unruhe?

Bitcoin zunächst weiter unter 60.000 Dollar

Die Kryptowährung Bitcoin notiert auch am Dienstag zunächst unter der psychologischen Marke von 60.000 Dollar. Die Anleger atmen nach dem jüngsten Gipfelsturm nach wie vor durch. Den technischen Rücksetzer könnten mutige Händler schon bald als Wiedereinstiegsgelegenheit wahrnehmen. Es ist nicht verwunderlich, dass in derartigen hohen Gebirgslagen die Luft nun sukzessive dünner wird. Die Marktlage bleibt zudem weiterhin stark überkauft.

Als Taktgeber fungiert nach wie vor die historische Notenbanker-Schützenhilfe dies- und jenseits des Atlantiks. Ohnehin bleibt die Grundstimmung am Markt positiv.

Indien will Bitcoin und Co. verbieten

Indien könnte schon bald eines der ersten größeren Länder sein, welche den Handel und das Mininggeschäft, sowie das Besitzen von Kryptowährungen strafbar machen könnte. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, könnte ein neues Krypto-Gesetz in Indien am Markt für Unruhe sorgen. Die Regierung unter der Federführung von Premier Narendra Modi könnte das neue Gesetz alsbald im Parlament durchboxen, da diese die Mehrheit innehat. Finanzministerin Nirmala Sitharaman hatte jüngst die Hoffnung genährt, dass die drohende Regulierung nicht allzu stark ausfällt. Laut ihr wolle man sich der Welt der Kryptowährungen nicht komplett schließen, sondern Experimente weiterhin möglich machen. In diesem Kontext könnte die zugrundeliegende Blockchain-Technologie gemeint sein.

Sollte das Gesetz verabschiedet werden, drohen sogar Gefängnisstrafen. Bis zu sechs Monate haben Händler und Mining-Betriebe Zeit, ihre Assets zu verkaufen bzw. ihr Geschäft einzustellen. Laut Reuters seien die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss.

BTC/USD: Technischer Ausblick

Aus technischer Sicht fungiert nach wie vor die kurzfristige Trendlinie, das MA14, als Unterstützungsfaktor. Auf der Unterseite zeigt die vielerorts beachtete längerfristige Indikatorenlinie (MA50) weiteres Aufwärtspotenzial an.

Gleichzeitig dient diese bei weiteren Kursverlusten als mögliche Supportlinie. Vor dem Hintergrund der jüngsten Kursgewinne bleiben die Konsolidierungstendenzen zunächst nicht verwunderlich. Sollte Indien das Krypto-Verbot verabschieden, könnte der Abwärtsdruck zumindest kurzfristig weiter zunehmen. Dass andere Länder im ähnlichen Stil Verbots-Gesetze verabschieden, bleibt fraglich.

BTC/USD Chart

Quelle: Tradingview

