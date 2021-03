Ethereum Kurs nimmt 2.000-Dollar-Marke ins Visier

Der Ethereum Kurs gibt zum Wochenstart zunächst sechs Prozent auf 1.783 Dollar ab. Damit reduziert sich das Wochenplus auf 5,62 Hundertstel. Am Wochenende konnte Ether, die nach Marktkapitalisierung zweitwichtigste Devise im Zuge der Bitcoin-Rekordrally bei 1.943 Dollar auf den höchsten Stand seit rund drei Wochen klettern. Aktuell machen sich aber vorerst Konsolidierungstendenzen bemerkbar. Angesichts der fulminanten Kletterpartie über das Wochenende bleibt dieser Umstand vorerst nicht verwunderlich. Die mentale Hürde von 2.000 Dollar bleibt dennoch in Schlagdistanz.

Notenbanken schwemmen Märkte weiterhin mit „billigen“ Geld

Die Notenbanken Fed und EZB haben in der vergangenen Woche sprichwörtlich geliefert. Während die US-Regierung unter der Federführung von Joe Biden das neue Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar durchgewunken hat, gab der europäische Währungshüter ein weiteres Signal, das Tempo der bestehenden Anleihekäufe zu erhöhen. Auch die Teuerungsrate für den EU-Raum bis zum Ende des Jahres wurde auf 1,5 Prozent erhöht. Im Zuge dessen sehen sich die Anleger rund um den Globus weiterhin gezwungen, alternative Anlageklassen gegenüber klassischen Fiatgeldern anzusteuern. Die Liquiditätsschwemmen der Notenbanken bleiben somit das Zünglein an der Waage.

US-Geldmenge M2 wächst weiter

Die US-Geldmenge M2 dürfte wie im folgenden Chartbild deutlich wird angesichts der Flut an Notenbankerschützenhilfe weiterwachsen. Seit März 2020 respektive Ausbruch der Coronavirus-Pandemie dies- und jenseits des Atlantiks, korreliert der Bitcoin Kurs mit der Geldmenge M2 sonderbar stark. Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten weiter beschleunigen, zumal ein Ende der grassierenden Pandemie nicht wirklich in Sicht ist. Zwar rückt mit der bereits anlaufenden Impfkampagne nebst Fortschritten in der Entwicklung weiterer Vakzine das Licht am Ende des Tunnels sukzessive näher. Doch die wirtschaftlichen Kollateralschäden sind bis heute nicht zu beziffern.

ETH/USD: Technischer Ausblick

Aus Blick der Charttechnik könnte die für den kurzfristigen Trend maßgebliche 14-Tage-Linie als Unterstützung fungieren. Die 50-Tage-Linie, welche den übergeordneten Trend angibt, vermag ebenfalls im Falle weiterer Kursverluste als Support herzuhalten. Eine Fortsetzung des vor allem seit Anfang des Jahres herausstechenden Aufwärtstrends bleibt m.E. wahrscheinlich. Auf der Oberseite bleibt nach wie vor die mentale Hürde von 2.000 Dollar das Maß der Dinge. Weiteres Aufwärtspotenzial könnte zeitnah aktiviert werden, sollte besagtes Niveau nachhaltig gemeistert werden können.

ETH/USD Chart

Quelle: Tradingview

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @timoemden. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiter Artikel, die Sie zum Thema Bitcoin interessieren könnten, finden Sie unter: