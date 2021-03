Rohöl: Behinderung durch den OPEC-Nachfrageausblick, Goldpreis schaut auf PPI-Daten

Goldpreise, Rohöl, OPEC+, US PPI, Commodities Briefing - Gesprächspunkte:

Die Rohölpreise sind anfällig für einen kurzfristigen Rückschlag, nachdem die OPEC ihre Nachfrageschätzungen reduziert hat.

Steigende Renditen üben Abwärtsdruck auf Goldpreise aus.

Gold könnte bei schwachen US-PPI-Zahlen zulegen.

Die Rohölpreise haben in den letzten Tagen verlorenen Boden wiedergewonnen, da die allmähliche Zunahme der Straßennutzung darauf hindeutet, dass eine breite Erholung des Gesamtkraftstoffverbrauchs an Fahrt aufnimmt. Die Mobilitätsdaten von Apple zeigen, dass die Zahl der Autofahrer in Europa, Großbritannien und den USA seit Jahresbeginn weiter gestiegen ist, da die Einführung von Impfungen gegen das Coronavirus und die sinkende Infektionsrate in mehreren entwickelten Volkswirtschaften allmählich wieder ein gewisses Maß an Normalität ermöglicht.

Angebotsbeschränkungen haben den wachstumssensiblen Rohstoff ebenfalls gestützt, da die OPEC+ die Marktteilnehmer schockierte, indem sie sich dafür entschied, ihre aktuellen Fördermengeneinstellungen beizubehalten, obwohl sie zuvor die Einführung einer zusätzlichen Fördermenge von 1,5 Millionen Barrel pro Tag im April in Erwägung gezogen hatte. Allerdings senkte das Kartell seine Nachfrageschätzungen für das zweite Quartal 2021 und begründete dies mit den Auswirkungen, die "anhaltende Abriegelungsmaßnahmen, freiwillige soziale Distanzierung und andere pandemiebedingte Entwicklungen" auf die Wirtschaftstätigkeit haben.

Quelle – Apple

Dieser eher trübe Ausblick könnte den Rohölpreisen etwas Wind aus den Segeln nehmen und zu einem kurzfristigen Rückzug in Richtung der 64 $-Marke führen. Der Goldpreis hingegen will seine jüngsten Gewinne ausbauen, nachdem die schwächer als erwartet ausgefallenen US-Kerninflationsdaten die zugrundeliegenden Inflationserwartungen abkühlten und das Kapital zurück in längerfristige Staatsanleihen lenkten. Der daraus resultierende Rückgang der Renditen hat den Abwärtsdruck auf das Anti-Fiat-Metall etwas gemildert.

Dennoch könnte die Unterzeichnung des 1,9-Billionen-Dollar-Pakets von Präsident Joe Biden zur Bekämpfung des Koronavirus in Kombination mit einer Federal Reserve, die von dem jüngsten Anstieg der längerfristigen Zinssätze eher unbeeindruckt zu sein scheint, das Aufwärtspotenzial des Goldes in nächster Zeit begrenzen.

Nichtsdestotrotz könnte ein schwächer als erwartet ausgefallener US-PPI für Februar den Weg für einen weiteren Anstieg des Goldpreises im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung des FOMC in der kommenden Woche ebnen.

Rohöl Tages-Chart - RSI-Divergenz deutet auf Erschöpfung des Aufwärtstrends hin

Crude oil futures Tages-Chart erstellt mit Tradingview

Die technischen Aussichten für Rohöl bleiben offenkundig zinsbullisch, da sich der Preis weiterhin innerhalb der Grenzen eines aufsteigenden Kanals bewegt, nachdem er den Abwärtstrend durchbrochen hat, der sich von den Höchstständen 2008 aus erstreckt.

Die rückläufige RSI-Divergenz deutet jedoch darauf hin, dass dem jüngsten Anstieg auf neue Jahreshöchststände die Luft ausgehen könnte, da der Preis versucht, den psychologischen Widerstand bei 66,00 zu überwinden.

Gelingt es nicht, auf Tagesschlusskursbasis oberhalb dieses Niveaus fest Fuß zu fassen, könnte dies einen Pullback zum ehemaligen Widerstand, der sich in eine Unterstützung beim Februar-Hoch (63,79) verwandelt hat, auslösen.

Alternativ könnte ein Tagesschlusskurs über dem Eröffnungswert vom 8. März (66,26) die Wiederaufnahme des primären Aufwärtstrends signalisieren und die imposante 70,00-Marke ins Fadenkreuz rücken.

Der IG Kunden Sentimentzeigt, dass 48,47% der Händler netto-lang sind, wobei das Verhältnis von Händlern, die short sind, zu denen, die long sind, bei 1,06 zu 1 liegt. Die Anzahl der Händler, die netto-lang sind, ist 3,41% niedriger als gestern und 36,51% höher als letzte Woche, während die Anzahl der Händler, die netto-short sind, 11,41% höher als gestern und 18,88% niedriger als letzte Woche ist.

Die Tatsache, dass die Händler netto-short sind, deutet darauf hin, dass die Preise für Öl - US-Rohöl weiter steigen könnten.

Die Positionierung ist mehr netto-short als gestern, aber weniger netto-short als letzte Woche. Die Kombination aus der aktuellen Stimmung und den jüngsten Veränderungen gibt uns eine weitere gemischte Öl-US-Rohstoff-Handelsneigung.

Goldpreis Tages-Chart - Ausbruch über 8-EMA könnte zu weiteren Gewinnen führen

Gold price Tages-Chart erstellt mit Tradingview

Der Goldpreis hat sich in den letzten Tagen deutlich erholt, nachdem er zum ersten Mal seit Juni 2020 unter die 1700er-Marke gefallen war.

Der jüngste Ausbruch zurück über den kurzfristigen 8-EMA (1720) in Verbindung mit einem zinsbullischen Crossover des MACD-Indikators deutet darauf hin, dass ein längerer Rebound bevorstehen könnte.

Allerdings könnte die Bildung einer Shooting Star Kerze am 11. März potenzielle Verkäufer inspirieren und zu einem Rückstoß in Richtung des Monatstiefs (1677) führen.

Wenn der Preis jedoch konstruktiv über 1700 positioniert bleiben kann, könnte eine Aufwärtsbewegung bis zur Herausforderung der ehemaligen Unterstützung, die zum Widerstand beim 50%-Fibonacci (1763) wurde, bevorstehen.

Der IG Kundensentiment zeigt, dass 85,02% der Händler netto-lang sind, wobei das Verhältnis von Händlern long zu short bei 5,68 zu 1 liegt. Die Anzahl der Händler, die netto-lang sind, ist 4,13% niedriger als gestern und 3,74% höher als letzte Woche, während die Anzahl der Händler, die netto-short sind, 20,25% höher ist als gestern und 17,23% höher als letzte Woche.

Die Tatsache, dass die Händler netto long sind, deutet darauf hin, dass der Goldpreis weiter fallen könnte.

Dennoch sind Händler weniger Netto-Long als gestern und im Vergleich zur letzten Woche. Die jüngsten Stimmungsänderungen warnen davor, dass sich der aktuelle Goldpreis-Trend bald nach oben umkehren könnte, obwohl die Händler netto-lang bleiben.

