Litecoin knackt 200 Dollar - Fortsetzung der Rally?

Litecoin knackt 200 Dollar

Der Litecoin Kurs, die nach Marktkapitalisierung neuntwichtigste Währung verteuert sich binnen 24 Stunden um über acht Prozent auf 208 Dollar. Das Wochenplus beläuft sich damit unmittelbar auf 20 Hundertstel. In diesem Kontext kann auch die mentale Marke von 200 Dollar zurückerobert werden. Dieser Umstand dürfte das Aufwärtsmomentum weiter forcieren. Vor dem Hintergrund der sich fortsetzenden Bitcoin-Rally können auch Assets aus den hinteren Reihen verstärkt profitieren. Die als Leitdevise angesehene Währung, der Bitcoin, war mit über 58.000 Dollar seinem jüngsten Rekordhoch im Umfang von 58.350 Dollar in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sonderbar nahegekommen.

Goldman Sachs sieht Kurse “explodieren”

Wenn es nach Goldman Sachs CEO John Waldron geht, könnten die Kurse um Bitcoin und Co in Zukunft “explodieren”. Waldron sieht vor allem angesichts des steigenden Bedarfs am Onlinehandel weiteres Potenzial und einen klaren Trend. Die US-Investmentbank hatte zuletzt bekanntgegeben, den Handel mit Futurekontrakten für die eigenen Kunden wieder aufnehmen zu wollen. Zudem wolle man die Gedankenspiele in den eigenen Reihen rund um einen Bitcoin-ETF forcieren. Ein börsengehandelter Bitcoin-Fonds auf US-amerikanischem Grund und Boden wäre ein weiterer Ritterschlag für die Branche. Bis heute befinden sich zahlreiche Anträge in den Schubladen der US-Aufsichtsbehörde SEC. Ein grünes Licht blieb bis dato allerdings aus. Sollte ein entsprechender ETF freigegeben werden, wäre dies ein Signal mit womöglich großen Folgewirkungen auch für die europäischen Handelsplätze. Weitere krypto-spezifische Produkte dürften dann rasch folgen. Bitcoin, Liteccoin und Co. wären dann unter Umständen endgültig im Mainstream angekommen.

Litecoin Kurs dürfte von Bitcoin-Rally weiter profitieren

Vor diesem Hintergrund bleibt die Abhängigkeit des Litecoin Kurses von der als für den Gesamtmarkt angesehenen Leitdevise, dem Bitcoin, sonderbar hoch. Gerade über das Wochenende könnten die Hausse weiter an Fahrt aufnehmen, da in der Regel der Handel verstärkt vonstatten geht. Allerdings bleibt demnach auch das Risiko weiterer Turbulenzen nicht auszuschließen. Gewinnmitnahmen im größeren Stil beim Bitcoin dürften auch Litecoin-Anleger kalte Füße bescheren.

Langfristigen Rückenwind bleibt m.E. nach wie vor durch den Einstieg des Zahlungsdienstleisters PayPal gegeben. Dieser hatte Ende Oktober 2020 bekanntgegeben, das Kaufen, Verkaufen und Halten von Kryptowährungen, unter anderem Litecoin, ermöglichen zu wollen.

LTC/USD: Technischer Ausblick

Aus technischer Sicht ist mit dem Meistern der mentalen Hürde von 200 Dollar weiteres Aufwärtspotenzial aktiviert worden. Auf der Oberseite steht nun zwangsläufig das jüngste Verlaufshoch bei rund 250 Dollar zur Disposition. Weitere Aufwärtsavancen sind angesichts der Trendfortsetzung beim Bitcoin Kurs denkbar. Die 14-Tage-Linie könnte hier als kurzfristiger Support dienen. Im Falle eines Rutsches unter besagte Linie, wäre der nächste Halt an der 50-Tage-Linie auszumachen.

LTC/USD Chart

Quelle: Tradingview

