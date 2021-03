EURUSD Rally wird durch Stimulus-Konkurrenz beeinträchtigt, hängt von der Risikoentwicklung ab

Dow, Nasdaq 100, Bitcoin, EURUSD und USDJPY Gesprächspunkte:

Die US-Indizes waren im Großen und Ganzen höher, wobei der Dow, der S&P 500 und der Russell 2000 alle Rekordhöhen erreichten, während andere Vermögenswerte, die während der New Yorker Handelszeit gehandelt wurden, abprallten

Die Zusage der EZB, die Stimulierungsmaßnahmen zu verstärken, weckte den Appetit des Marktes, während Bidens Unterzeichnung des $1,9 Mrd. schweren Stimulierungsprogramms den Enthusiasmus noch verstärkte

Bemerkenswert ist, dass der EURUSD in der vergangenen Sitzung anstieg, während der USDJPY stabil blieb, was darauf hindeutet, dass die Risikotrends eine wichtigere Rolle für den Dollar und die Marktbewegungen spielen könnten als die Stimulierung

Der Dow führt die US-Indizes auf Rekordhöhen, die Begeisterung übertrifft weiterhin die Bedenken

Die fundamentalen Wellen für die Risikobereitschaft stiegen in der vergangenen Sitzung weiter an, und spekulative Benchmarks wie die großen US-Indizes schienen mehr als bereit, die Situation auszunutzen. Im Gegensatz zur relativen Verbesserung der Bedingungen mit einer gemäßigten US-Inflationszahl am Mittwoch, waren die Verpflichtung der EZB, ihre Stimulierungsbemühungen zu verstärken, und die Unterzeichnung des massiven 1,9-Billionen-Dollar-Konjunkturprogramms durch Präsident Biden in der vergangenen Sitzung feste Schritte für das Vertrauen ... und wahrscheinliches Wachstum. In Anbetracht des Optimismus stieg der Blue-Chip-Index Dow Jones Industrial Average auf ein neues Rekordhoch, während der von Händlern favorisierte S&P 500 und der breit angelegte Small-Cap-Index Russell 2000 ebenfalls die Charts anführten. Mit einer Reihe von Carrys, Rohstoffen, aufstrebenden Märkten und hochverzinslichen Anleihen, die während des New Yorker Handels alle im Gleichschritt liefen, waren die Bullen, die nach einem Grund suchten, mehr als zufrieden.

Chart des DIA Dow Jones ETF und NDX-Dow-Verhältnis mit Volumen (täglich)

Chart erstellt mit

Doch so einheitlich die Bewegung in den typischen Maßstäben des spekulativen Appetits, die ich verfolge, auch ausgesehen haben mag, es gibt einige Löcher in der Überzeugung. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg zwar an diesem Tag, blieb aber weit von seinem Rekord des letzten Monats entfernt. Darüber hinaus war der Anstieg der Märkte, die neue Höchststände erreichten, bemerkenswert schwach ausgeprägt. Darüber hinaus gab es einige bemerkenswerte Unterbrechungen zwischen ähnlichen Vermögenswerten, die normalerweise gemeinsam den Rückenwind genießen würden. Ein Beispiel dafür war die Zurückhaltung des britischen FTSE 100, während der deutsche DAX seinen Rekordlauf fortsetzte. Worin liegt der Unterschied? Frische Impulse für die Eurozone, aber nicht für Großbritannien. Lokale Infusionen von externer Unterstützung scheinen ein Faktor für die jüngste Performance zu sein, aber die Stellung auf der Spekulationsskala scheint ein anderer zu sein. Ein Beispiel dafür ist Bitcoin, das nach einem 7-Tage-Lauf bis zum Börsenschluss am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch stieg. Dann wieder, GameStop und Dogecoin traten auf der Stelle; so Präferenzen sind definitiv ausgefüllt.

Chart von Bitcoin mit aufeinanderfolgenden Tageskerzen überlagert mit dem Dow (täglich)

Chart erstellt mit

Stimulierungsspiele ziehen die Märkte in Mitleidenschaft

Einer der bemerkenswerteren fundamentalen Schwerpunkte in der vergangenen Sitzung war EURUSD. Technisch gesehen erholte sich das Paar wieder über 1,1950, was eine der bemerkenswerten technischen Untergrenzen war, die in den letzten zwei Wochen durchbrochen wurden. Wäre dies die einzige Information, die uns zur Verfügung stünde, würde es wie ein solider Anstieg über den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt aussehen, der stark genug ist, um einen neuen Widerstand zu überwinden. Ich glaube jedoch, dass dies ein gut getimtes Zusammentreffen von Ereignissen war, die die Märkte ohne weitere Ermutigung nur schwer vorwärts bringen werden.

Chart von EURUSD mit 100- und 200-Tage gleitender Durchschnitt (täglich)

Chart erstellt mit

Das wichtigste Ereignis der vergangenen Sitzung war die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank und die aktualisierten Wirtschaftsprognosen. Die Gruppe hob zwar ihre Wachstumsprognose für 2021 an (von 3,9 auf 4,0 Prozent), aber das eigentliche Interesse lag in der Nachricht, dass sie ihre Anleihekäufe "deutlich" erhöhen würde. Eine Anhebung der Stimulierung ist für die Märkte keine Kleinigkeit, aber es herrscht Unklarheit über das Volumen. Wie viel zusätzliche Unterstützung die Zentralbank pro Monat hinzufügen wird, wurde absichtlich vage gelassen, um der Fantasie des Marktes Raum für Optimismus zu geben - und um den Eindruck zu vermeiden, dass sie außerhalb ihres Mandats, die Renditen niedrig zu halten, agieren. Die Erwartung eines gestützten Wirtschaftswachstums und einer Lockerung des jüngsten Anstiegs der europäischen Renditen unterstützt zwar die Risikotrends, aber das ist nicht unbedingt die Voraussetzung für eine Euro-Rallye. Tatsächlich kämpfte die Währung außerhalb von EURUSD, wo der Dollar mehr unter Druck stand, und EURJPY, wo "Risiko auf" der Haupteinfluss war.

Grafik der Bilanzen der wichtigsten Zentralbanken in US-Dollar (monatlich)

Grafik erstellt von John Kicklighter mit Daten aus der Federal Reserve Economic Database

Wenn der EURUSD-Anstieg des Tages nicht das Ergebnis einer starken Euro-Bewegung war, dann wäre es naheliegend, dass der Greenback einen signifikanten Schlag einstecken musste. Das würde sich bestätigen. Die wichtigste Nachricht aus den USA war, dass Biden das lang erwartete Konjunkturprogramm in Höhe von 1,9 Billionen Dollar (genannt "American Rescue Plan Act of 2021") auf den Weg brachte, was zusammen mit dem Versprechen des Präsidenten, bis zum 1. Mai allen amerikanischen Erwachsenen Impfstoffe zur Verfügung zu stellen, sehr gut für die zwischenzeitlichen Wachstumsprognosen zu sein scheint. Und dennoch rutschte der Greenback ab. Wenn dies eine Reaktion auf einen Rückgang der US-Staatsanleihenrenditen als Carry-Appeal ist, könnte der Rückgang des Dollars meiner Meinung nach schnell zum Stillstand kommen. Die US-Renditen haben sich im Vergleich zu den europäischen Verwerfungen gut gehalten. Wenn die US-Renditen wieder zu steigen beginnen, kann der Dollar relativ profitieren. Wenn jedoch die Zinsen in den USA steigen - zweifellos im Schlepptau von Inflationssorgen -, werden die globalen Renditen wahrscheinlich mitgerissen.

Chart des DXY Dollar Index und des Verhältnisses der 10-jährigen US-Rendite zur globalen Gesamtrendite (täglich)

Chart erstellt mit

Hartnäckig hohe Renditen bringen einen weiteren wichtigen Aspekt auf den Tisch: Risikotrends. Ein weiteres Dollar-Paar, das die Beweggründe der vergangenen Sitzung und was dies für Freitag und darüber hinaus bedeutet, abwickelte, war USDJPY. Wenn die US-Währung tatsächlich unter ernsthaftem Druck gestanden hätte, wäre auch dieses Paar gefallen. Tatsächlich ist es aber gestiegen. Das deutet darauf hin, dass das "risk-on" als das andere wesentliche fundamentale Thema jenseits dieses Paares mehr Gewicht hatte. Wenn der Dollar aufgrund einer abgearbeiteten Safe-Haven-Prämie gegenüber dem Euro an Höhe verliert, ist das wahrscheinlich kein Trend, der sehr lange anhält. Obwohl das neue Engagement der EZB, die neuen Mittel der US-Regierung und sogar der Bericht der Fed über das Vermögen der privaten Haushalte im vierten Quartal, der ein Rekordhoch signalisiert, ermutigend sind, wurden sie erwartet und sind wahrscheinlich gesättigt.

Chart des USDJPY mit 200-Tage Moving Average (täglich)

Chart erstellt mit

Wenn die Märkte bereits die neuesten Unterstützungsrunden und die angehobenen Prognosen für die Wiederaufnahme der Wirtschaft diskontieren, werden übermäßig verwöhnte Bullen nach etwas mehr suchen, um ihren bereits aufgeblähten Appetit zu steigern. Stattdessen treten die Risiken stärker in den Vordergrund. Günstige Wachstumsprognosen bringen Inflationserwartungen mit sich, die die Wahrnehmung eines grenzenlosen Sicherheitsnetzes der Zentralbank untergraben. Im Gegenzug werden die Renditen entweder durch Wachstumsoptimismus oder durch Inflationsängste hochgehalten - und ein vorsichtiger Markt wird in diese Erklärung hineinlesen. Darüber hinaus scheinen dieselben Bedingungen die Gerüchte weiter anzuheizen, dass die Fed sich darauf vorbereitet, ihren "Dot Plot" zu verschieben, um die Normalisierung voranzutreiben, während die BOJ angeblich darüber nachdenkt, ihre ETF-Käufe einzustellen. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Risikotrends einfach laufen, weil der Dow ein neues Hoch erreicht hat. Ebenso sollten Sie nicht davon ausgehen, dass der Dollar einfach auf und unter 90 fallen wird.

Chart der 10-jährigen US-Treasury-Rendite überlagert mit Dow (täglich)

Chart erstellt mit

.

