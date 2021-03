US Dollar Ausblick: Erholung hängt von anstehendem Inflationsdruck ab

US-Dollar, Treasury-Auktionen, Anleiherenditen, Inflation, FED – Gesprächspunkte:

Die asiatischen Aktienmärkte legten im APAC-Handel im Großen und Ganzen zu, während sich die globalen Anleihenmärkte stabilisierten.

Die anstehenden Inflationszahlen werden wahrscheinlich den kurzfristigen Kursverlauf des haven-assoziierten US-Dollars bestimmen.

Asien-Pazifik-Rückblick

Die asiatischen Aktienmärkte legten im APAC-Handel im Großen und Ganzen zu und knüpften damit an die Rallye an, die über Nacht bei den US-Technologiewerten zu beobachten war, während die Treasury-Renditen ihre jüngsten Rückgänge beibehielten. Japans Nikkei 225 stieg leicht an, ebenso wie der Hang Seng Index in Hongkong, während Chinas CSI 300 um 0,9% anstieg, nachdem staatliche Fonds gestern interveniert hatten, um die jüngsten Verluste des Index zu begrenzen. Der australische ASX 200 rutschte um 0,84% ab.

An den Devisenmärkten rutschten die konjunktursensiblen Währungen AUD, NZD, CAD und NOK ab, während die haven-assoziierten Währungen USD und CHF an Boden gewannen. Die Rohölpreise setzten ihre jüngste Talfahrt von den Jahreshöchstständen fort und näherten sich wieder der psychologischen Unterstützung bei $ 63 pro Barrel. Die Gold- und Silberpreise gaben ebenfalls nach, während die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um einen Basispunkt stiegen.

Mit Blick auf die Zukunft stehen neben der geldpolitischen Sitzung der Bank of Canada die US-Inflationszahlen für Februar auf dem Wirtschaftskalender.

DailyFX Wirtschaftskalender

Inflationsdaten diktieren kurzfristigen Kursverlauf des USD

Der US-Dollar hat sich seit Ende Februar gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen stark erholt, was auf steigende Inflationserwartungen und die Vorstellung zurückzuführen ist, dass die Federal Reserve ihre geldpolitischen Einstellungen früher als erwartet normalisieren muss.

In der Tat sind die Renditen für US-Treasuries in letzter Zeit stark angestiegen, wobei der Satz für die 10-jährige Benchmark-Anleihe seit Anfang Februar um mehr als 55 Basispunkte anstieg. Dieser bemerkenswerte Anstieg der nominalen Renditen führte dazu, dass die realen Renditen im gleichen Zeitraum um mehr als 40 Basispunkte anstiegen, was wiederum einen Aufschlag auf den mit dem Hafen assoziierten Greenback zur Folge hatte.

Dennoch könnte die starke Nachfrage nach Treasuries bei den anstehenden Auktionen für 10- und 30-jährige Anleihen den Aufwärtsdruck auf die Renditen in nächster Zeit begrenzen und der Rallye des US-Dollars etwas den Wind aus den Segeln nehmen. Das US-Finanzministerium wird im Laufe des heutigen Tages 10-jährige Wertpapiere im Wert von $38 Mrd. anbieten, während $24 Mrd. 30-jährige Anleihen am Donnerstag versteigert werden sollen.

US 10-Jahres-Treasury-Rendite Tages-Chart

US10J Tages-Chart erstellt mit Tradingview

Natürlich würde ein Mangel an Nachfrage zu einer genau gegenteiligen Reaktion führen, wie im letzten Monat zu sehen war, als schlecht bewertete Auktionen von kurzfristigen Laufzeiten die Routine an den globalen Anleihemärkten auslösten, die die Rendite 10-jähriger Treasuries auf den höchsten Stand seit Februar 2020 stürmen ließ.

Dennoch deuten kurzfristige technische Studien darauf hin, dass dem jüngsten Anstieg der Renditen möglicherweise die Luft ausgeht, da es den Renditen nicht gelingt, den psychologischen Widerstand bei 1,6 % zu durchbrechen. Die bärische RSI-Divergenz deutet auch darauf hin, dass ein kurzfristiger Pullback zum Monatstief bevorstehen könnte, wenn die Renditen die Unterstützung bei 1,53% durchbrechen.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die bevorstehende Veröffentlichung der Inflationszahlen für Februar, die letztendlich den Weg für die Anleihekurse vor der geldpolitischen Sitzung des FOMC in der nächsten Woche vorgeben werden. Ein über den Erwartungen liegender Anstieg der Verbraucherpreise wird höchstwahrscheinlich die Erwartung eines Tapering durch die Fed vorantreiben, was die Tür für weiter fallende Anleihen und eine weitere Erholung des US-Dollars öffnen könnte.

Andererseits könnte ein Ergebnis, das den Konsensschätzungen entspricht oder darunter liegt, Kapitalflüsse zurück in die Treasury-Märkte leiten und damit den Greenback belasten.

US Dollar Index* Tages-Chart - Umgekehrtes Kopf-Schulter-Paar im Spiel?

USD Durchschnittsindex-Tageschart erstellt mit Tradingview

*USD index durchschnitte EUR/USD, CAD/USD, GBP/USD, AUD/USD

Aus technischer Sicht scheint der US-Dollar in der Lage zu sein, gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen an Boden zu gewinnen, da der Index, der seine durchschnittliche Performance gegenüber dem Euro, dem britischen Pfund, dem kanadischen und dem australischen Dollar verfolgt, über die Nackenlinie eines inversen Kopf-Schulter-Musters bricht.

Da der Kurs den Widerstand des absteigenden Kanals durchbrochen hat und über den trendbestimmenden 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitt gestiegen ist, scheinen weitere Kursgewinne durchaus möglich zu sein. Ein erneuter Durchbruch über das Monatshoch würde dem USD wahrscheinlich den Weg frei machen, um seine jüngste Erholung auszuweiten und das Februar-Hoch ins Spiel zu bringen.

Das inverse Kopf-Schulter-Muster deutet darauf hin, dass der Greenback im Durchschnitt um weitere 1,8 % gegenüber seinen Haupt-Währungspartnern steigen könnte.

Ein Abrutschen unter den 50-MA würde hingegen wahrscheinlich dazu führen, dass EUR, GBP, AUD und CAD verlorenen Boden gegenüber ihren haven-assoziierten Pendants zurückgewinnen.

