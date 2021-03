Nasdaq 100: Die Treasury-Renditen gehen zurück somit legt der Nasdaq zu. NZD/USD strebt nach oben

Nasdaq 100, China CSI 300, NZD/USD -Gesprächspunkte

Nasdaq 100 erholt sich von der Korrektur, da die Treasury-Renditen zurückgehen

Chinas CSI 300 bewegt sich trotz Berichten über staatliche Unterstützung nach unten

NZD/USD bewegt sich nach oben, während der Kiwi die Rückeroberung einer wichtigen Trendlinie anstrebt

US-Technologieaktien erholten sich am Dienstag nach einem rauen Start in die Woche, als der Nasdaq Composite in den Korrekturbereich sank. Tesla stieg um fast 20% und verhalf dem Nasdaq 100-Index zu einem Plus von über 4% und damit zu seiner besten Performance in diesem Jahr. Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Russell 2000 stiegen ebenfalls und schlossen mit +0,10%, +1,42% bzw. 1,91%.

Während die Tech-Rallye vom Dienstag den Optimismus in hochfliegenden Namen wie Tesla zurückkehren ließ, bleibt der Nasdaq Composite fast 8% von seinen jüngsten Höchstständen entfernt. In der Zwischenzeit hat der Dow Jones von der Rotation weg von Aktien mit hohem Beta profitiert, da die Anleger ihre Portfolios umschichten, während die Treasury-Renditen steigen. Die zehnjährige Treasury-Rendite fiel am Dienstag um fast 5 %, was wahrscheinlich zu einem Teil des Vertrauens in Tech-Aktien führte.

Investoren werden ihre Augen auf die Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten richten, die laut dem DailyFX Wirtschaftskalender am Mittwochmorgen veröffentlicht werden. Analysten erwarten einen Wert von 1,7% im Jahresvergleich - was einen Anstieg von 0,3% gegenüber dem Vormonat bedeuten würde. Steigende Energiepreise sind einer der Gründe für die höhere Zahl. Es wird jedoch erwartet, dass die Kerninflation - die Energie und andere volatile Produkte ausschließt - gegenüber dem Vormonat mit 1,4% unverändert bleibt.

Nasdaq 100 Index und tägliche prozentuale Veränderung

Mittwochsausblick Asien-Pazifik

Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum werden voraussichtlich leicht höher eröffnen, da der Rückgang der Treasury-Renditen dazu beiträgt, Portfolioumschichtungen in der gesamten globalen Makro-Investmentlandschaft abzukühlen. Der Hang Seng Index (HSI) in Hongkong kletterte am Dienstag um 0,81% höher, während der Nikkei 225 Index in Japan um fast 1% anstieg. Australiens ASX 200 schloss 0,47% höher.

Chinesische Aktien könnten jedoch hinter ihren regionalen Pendants zurückbleiben, nachdem der CSI 300 Index auf dem chinesischen Festland sich nicht höher bewegte, selbst nachdem Berichte darauf hindeuteten, dass staatlich unterstützte Fonds begannen, Aktien zu kaufen, um den Index zu stützen. Peking ist bekannt dafür, in die Märkte zu intervenieren und könnte dies auch weiterhin tun, wenn die jüngsten Maßnahmen nicht den gewünschten Effekt bringen. Der CSI 300 liegt mehr als 16% unter seinem Hoch vom Februar. Es wird erwartet, dass China während der heutigen Sitzung die Inflationsdaten für Februar veröffentlicht.

Andernorts steigen die risikosensitiven australischen und neuseeländischen Dollars im Vergleich zum Greenback und spiegeln den Aufschwung der globalen Stimmung wider. Der Marktoptimismus ist so weit gestiegen, dass sich die Zinserwartungen deutlich von den Erwartungen der australischen Zentralbank lösen. Der Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, sagte am frühen Mittwoch, dass die Erwartungen des Marktes und der RBA bezüglich einer Zinserhöhung nicht übereinstimmen und dass es "sehr wahrscheinlich" ist, dass der Leitzins bis 2024 bei 0,1% bleiben wird.

NZD/USD Technischer Ausblick

Trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung bleibt NZD/USD unterhalb einer wichtigen Trendlinie, die letzte Woche durchbrochen wurde. Der Widerstand des 61,8%-Fibonacci-Retracement-Levels aus der Bewegung von Dezember bis Februar scheint ebenfalls Widerstand zu bieten. Derzeit ist der Relative Strength Index (RSI) neutral positioniert, knapp unter der 50-Marke.

Ein Durchbruch über das Fib-Level könnte wahrscheinlich die Tür für Preise öffnen, um die Trendlinie zu testen - die als ein Bereich des Widerstands für die Zukunft dienen könnte. Ein Durchbruch nach unten würde den 78,6% Fib und den 100-Tage Simple Moving Average in den Fokus rücken. Der MACD-Oszillator ist auf die bärische Seite geneigt, scheint sich aber zu mäßigen, was durch den Anstieg des Histogramms zurück in Richtung der Mittellinie belegt wird.

NZD/USD Tages-Chart

Chart erstellt mit TradingView

