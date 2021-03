Bitcoin-Rally gibt Blockchain-Sektor und Tesla Papieren Auftrieb

Vor dem Hintergrund der wieder an Fahrt aufnehmenden Bitcoin-Rally gewinnen kryptosensible Werte wie etwa Blockchain-Aktien oder die Papiere des E-Autobauers Tesla wieder kräftig an Wert dazu. Erstere wie etwa Riot- und Hive Blockchain verteuern sich binnen 24 Stunden um über zehn Prozent, während die Anteilsscheine von Tesla am Dienstag den größten Tagesgewinn seit über einem Jahr verzeichnen (+ 20 Prozent). Allein heute liegen die Tesla-Papiere bereits über 5,50 Prozent im Plus.

Aussicht auf US-Konjunkturprogramm lässt Anleger aufhorchen

Dreh- und Angelpunkt bleibt die Aussicht auf das billionenschwere US-Konjunkturprogramm. Insgesamt soll unter der Federführung von US-Präsident Joe Biden ein Paket in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar durchgewunken werden, um die durch COVID-19 gebeutelte Wirtschaft wiederzubeleben. Die Anleger setzen angesichts dieser historischen Liquiditätsschwemmen verstärkt auf Kryptowährungen als Hedge- und Diversifikationsinstrument. In diesem Kontext genießt vor allem der Bitcoin verstärkt Aufmerksamkeit. Zuletzt waren es allerdings die Inflationssorgen die verstärkt für kalte Füße bei Anlegern gesorgt hatten, was sich nicht zuletzt an den zehnjährigen US-Staatspapieren erkennen ließ. In der vergangenen Woche waren diese auf ein Ein-Jahres-Hoch bei über 1,63 Prozent geklettert. Aktuell notieren diese mit 1,52 Hundertstel aber wieder deutlich darunter.

Interesse großer Institutionen bleibt Zünglein an der Waage

Das Interesse großer Institutionen an Bitcoin und Co. dürfte nach wie vor das Zünglein an der Waage bleiben. Vor allem seit dem Einstieg Teslas in die Krypto-Branche dürften größere Institutionen sich ebenfalls ermutigt fühlen, ähnliche Engagements zu tätigen. Bis heute hat dieser Schritt Signalwirkung für die gesamte Branche. Nicht nur der Bitcoin, sondern auch Währungen aus den hinteren Reihen wie etwa Ether könnten in diesem Kontext von Interesse werden, mit in die Bilanz aufzunehmen.

Technischer Ausblick

Die Anleger sehen sich nun nach einem neuen Rekordhoch bei über 58.300 Dollar respektive der mentalen Barriere im Umfang von 60.000 Dollar. Der übergeordnete Aufwärtstrend könnte sich somit weiter fortsetzen. Auch für die Papiere von Tesla oder Blockchain Aktien dürfte die Bitcoin-Hausse erneut Taktgeber sein. Investoren sollten jedoch keineswegs die Abwärtsrsisiken respektive die starke Abhängigkeit der kryptosensiblen Werte von der als Leitdevise angesehenen Devise, dem Bitcoin Kurs, verkennen. Abwärtsrisiken bleiben jederzeit präsent, zumal mit einer erneuten Überhitzung am Markt zu rechnen ist.

Wie im unteren Chartbild deutlich wird, hat der Tesla-Aktienkurs mittlerweile die für den kurzfristigen Trend maßgebliche 14-Tage-Linie überwunden. Anschlusskäufe könnten weiterhin erfolgen. Auf der Oberseite fungiert die 50-Tage-Linie als Ziel-Marke respektive Widerstand.

Tesla Aktie Chart

Quelle: Tradingview

Steht man auf der Käuferseite (bullisch) und meint, dass ein Kurs in Zukunft steigt, könnten Long-Turbo Zertifikate interessant werden. Verkäufer oder auch bärisch eingestellte Trader, könnten sich für die Short-Turbo Zertifikate interessieren.

Optionen und Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: