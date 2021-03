Ethereum: 2.000 Dollar in Sicht - doch Abwärtsrisiken drohen

ETH/USD:2.000-Dollar-Marke im Blickpunkt

Die Kryptowährung Ether zielt auch zu Wochenbeginn weiter Richtung 2.000-Dollar-Marke. Aktuell verteuert sich die nach Marktktapitalisierung zweitwichtigste Devise um über 2,5 Prozent auf 1.721 Dollar. Auf Wochensicht gewinnt ETH rund 12 Hundertstel dazu. Als richtungsweisende Triebfeder fungiert nach wie vor die als Leitdevise angesehene Währung, der Bitcoin.

Bitcoin pendelt um 50.000er-Marke hin und her

Der Bitcoin Kurs ist über das Wochenende zwischenzeitlich wieder über die mentale Marke von 50.000 Dollar geklettert, konnte diese Hürde zum Wochenstart jedoch nicht halten. Die Inflationssorgen bleiben eines der zentralen Themen an den Kryptowährungsmärkten. Die Welle der Inflationssorgen an den globalen Aktienmärkten scheint auch auf Bitcoin und Co. übergeschwappt zu sein.

Auch die Furcht vor einer zu straffen Regulierung bleibt ein Thema. Es sind die Regulierungsdebatten rund um den Globus, welche Bitcoin und Co in diesem Jahr noch aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Zuletzt war es immer wieder US-Finanzministerin Janet Yellen, welche gegen Digitalwährungen mobil machte. Eine härter Haltung der politischen Führung nährt die Furcht, dass Bitcoin und Co. eines Tages die Luft zum Atmen genommen werden könnte.

Furcht vor Inflation - Diversifikationsgedanke der Anleger könnte Ether dennoch in die Karten spielen

Aus Furcht vor einer Inflation angesichts der billionenschweren Liquiditätsschwemmen der Notenbanken, um der durch COVID-19 gebeutelten Wirtschaft nachhaltig unter die Arme zu greifen, waren Anleger vor allen Dingen im vergangenen Jahr verstärkt auf der Suche nach einem Hedge- und Diversifikationsinstrument.

Doch gerade die drohende Inflation macht den globalen Aktienmärkten seit Wochen zu schaffen, was unter Umständen auch eine Gefahr für Ether, Bitcoin und Co sein könnte. Sollte es zu einer Art Liquiditätskrise unter Anlegern kommen, dürfte nicht zuletzt auch Kryptowährungen ins Kreuzfeuer geraten. Ein globaler “selloff” an den Finanzmärkten dürfte sämtliche Assetklassen auf den Prüfstand stellen.

Doch gerade der Diversifikationsgedanke der Anleger neben Bitcoin auch weitere Assets in das Depot zulegen, könnte dem Ethereum Kurs weiterhin in die Karten spielen. Für viele Investoren scheint der Bitcoin weiterhin preistechnisch zu übertrieben und damit zu teuer zu sein. In diesem Kontext weichen Börsianer seit Monaten auf sogenannte Altcoins wie etwa Ether aus.

ETH/USD: Technischer Ausblick

Nach dem Ausbruch oberhalb die für den kurzfristigen Trend maßgebliche 14-Tage-Linie könnte neues Aufwärtsmomentum getriggert werden. Das 14-MA als auch das 52-MA sind wie im unteren Chartbild deutlich wird gerade dabei, sich möglicherweise zu schneiden. Dieser Umstand könnte für eine charttechnische negative Trendwende sprechen. Somit wäre das jüngste Verlaufshoch bei rund 1.750 Dollar lediglich eine technische Gegenbewegung. Beide Linien können nach wie vor als Supportlinie erachtet werden.

ETH/USD Chart

Quelle: Tradingview

