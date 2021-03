EURUSD und Nasdaq: Schwacher start in die neue Woche

Nasdaq 100, EURUSD, USDJPY, Dogecoin und USDCNH Gesprächspunkte:

Mit einer starken NFP-Lesung zum Ende der vergangenen Woche konnten die US-Indizes einen Aufschwung verzeichnen, der einen Ausverkauf eindämmen konnte

Nichtsdestotrotz verzeichnete der Nasdaq 100 einen klaren Head-and-Shoulders-Zusammenbruch, der eine höhere Wahrscheinlichkeit für die am stärksten aufgeladenen "Risiko"-Maßnahmen zur Folge hatte

In der Zwischenzeit könnte EURUSD nahtlos von der Renditedifferenz zur NFP-bedingten Wachstumsdisparität zur EZB-CPI-Ereignisverschiebung übergehen

Empfohlen von John Kicklighter Erhalten Sie Ihre kostenfreie Prognose zu den Top Handelsmöglichkeiten Leitfaden anfordern

Wie sehr torpediert ein Bounce die Umkehrängste?

Märkte bewegen sich nicht in geraden Linien. Die Stimmung ist im Allgemeinen ein Hin und Her, das zu Korrekturen führt, die breitere Trends verdecken können. Ist der vorherrschende Kurs für den S&P 500, den Nasdaq 100 und andere risikoreiche Benchmarks also bullisch oder bearisch? Wenn ich diese Bewertung auf die letzten zehn Jahre stützen würde, wäre es fair zu behaupten, dass der aktuelle Kurs eindeutig bullisch ist. Selbst wenn der Bewertungszeitraum nur das vergangene Jahr wäre, ist die Erholung nach der Pandemie im Allgemeinen immer noch der Leitwind. Betrachtet man jedoch die jüngeren Zeiträume, ist die Situation unklarer. Beim S&P 500 kam es zu einem markanten Zusammenbruch des unerschütterlichen Aufwärtstrends vom Schwungtief vom 23. März 2020 bei 3.800, aber ein NFP-gestützter Abprall am Freitag schien eine technische Rettungsleine zu bieten. In der Zwischenzeit konnte der Nasdaq 100 mit seinem eigenen Rebound den Markt noch nicht wieder über die Bruchstelle des Kopf-Schulter-Musters ziehen. Darüber hinaus deutet eines der höchsten Volumina des beliebten QQQ-ETFs in den letzten zehn Jahren (ein Zwei-Wochen-Tagesdurchschnitt von 86,2 Millionen Aktien als dritthöchster Durchschnitt) darauf hin, dass die Märkte das Risiko einer potenziell seismischen Kurskorrektur registrieren.

Chart des QQQ Nasdaq 100 ETF mit 100-Tage Mov Avg und Volumen (täglich)

Chart erstellt mitTradingview

Wenn es darum geht, die Absichten des gesamten Finanzsystems zu überwachen, kann es schwierig sein, eine Trendänderung zu registrieren, wenn man die häufig schrittweisen Verschiebungen beobachtet, die sich entfalten können. Die vollständige Abwicklung von Blue-Chip-Werten wie dem Dow Jones Industrial Average, der in einen technischen Bärenmarkt eintaucht (20 Prozent Korrektur von den Höchstständen), geschweige denn ein systemisches Deleveraging des Engagements in vielen "Risiko-Assets" benötigt im Allgemeinen viel Zeit. An den Extremen der spekulativen Kurve können wir jedoch leichter Temperaturveränderungen messen - obwohl sich diese Messwerte oft als verfrüht erweisen können. In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Messwerte der spekulativen Stimmung, die ich verfolge, sich nicht einmal für technische "Korrekturen" qualifizieren (10 Prozent Rückgang von den Höchstständen), denke ich, dass es viel zu früh ist, die Situation zu beurteilen. Die schieren Exzesse im gesamten System verzerren jedoch dramatisch die Risiken, selbstgefällig zu bleiben. Wir haben den Aufstieg und Fall des Einflusses von den sozialen Trends (wie die WallStreetBets Reddit Bord) führen allgemeine spekulative Interessen gesehen. Bemerkenswert ist, dass das weltweite Google-Suchinteresse an "Daytrading" und "Penny Stocks" in der vergangenen Woche deutlich nachgelassen hat. Das Interesse an SPACs (Fast Tracked Alternatives to IPOs) erreicht jedoch neue Höchststände.

Chart der globalen Google-Suche nach 'Day Trading', 'Penny Stock' und 'SPAC' (wöchentlich)

Chart erstellt von John Kicklighter mit Datenvon den Google Trends

Renditen bleiben der wichtigste fundamentale Treiber für Risikotrends und den Dollar

Auf der Suche nach dem Weg, den wir als Gesamtmarkt gehen können, wird der überzeugendste Antrieb wahrscheinlich durch gemeinsame fundamentale Banner gefunden. Es besteht das Potenzial, dass Themen wie die lang erwartete Zustimmung zu den US-Konjunkturprogrammen oder die allgemeine Begeisterung über die Fortschritte bei den weltweiten Impfungen die Oberhand gewinnen könnten; aber im Moment scheint die Angst um steigende Renditen bereits unsere kollektive Aufmerksamkeit gefangen zu haben. Anstatt die Erwartungen auf höhere Renditen in naher Zukunft zu nähren, wird dieser Anstieg als die Sorge des Marktes interpretiert, dass die Zentralbanken gezwungen sein werden, das Sicherheitsnetz zurückzuziehen, das jahrelange spekulative Exzesse angeheizt hat. Während die Erholung am Freitag den Anstieg der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen abschwächte, ist sie immer noch hoch und klettert in der fünften Woche in Folge, was den längsten ununterbrochenen Anstieg seit drei Jahren bedeutet. Darüber hinaus ist dies kein Trend, der auf die Vereinigten Staaten beschränkt ist, da die Renditen weltweit ansteigen.

Grafik der US-10-Jahres-Rendite mit Agg 10-Yr Yield Gov't Bond Yield und aufeinanderfolgenden Wochen (wöchentlich)

Chart erstellt mitTradingview

Da ich den Markt mit Blick auf die Renditen und ihre Verbindung zu Risikotrends beobachte, gibt es eine Reihe von fundamentalen Ereignissen, die sich als wesentlich potenter erweisen können, als sie sonst erscheinen. Angesichts der besonderen Aufmerksamkeit, die den US-Renditen gewidmet wird, ist es wichtig, "reguläre" Ereignisrisiken wie die wöchentlichen Treasury-Auktionen zu überwachen. Ganz oben auf meinem Terminkalender steht jedoch die Aktualisierung des Verbraucherpreisindex (CPI) für Februar am Mittwoch. Wenn die Inflation schneller ansteigt als von der Zentralbank erwartet, wird dies die Befürchtungen schüren, dass die Federal Reserve gezwungen sein wird, die Zinsen viel früher anzuheben, als sie in ihrer Prognose vorgesehen hat - und damit den Rückzug aus dem Sicherheitsnetz einläuten.

Grafik des US-VPI im Jahresvergleich und der 5-Jahres-Breakeven-Inflationsrate (monatlich)

Grafik aus der St. Louis Federal Reserve Economic Database

EURUSD, USDJPY und USDCNHIn verschiedenen Stadien der vollständigen Umkehrung

Insgesamt scheint der Dollar die Inszenierung des Potenzials einer Risikoumkehr für Messgrößen wie globale Indizes widerzuspiegeln. Dies könnte bedeuten, dass die Währung ihre Rolle als sicherer Hafen wieder aufnimmt, aber hier sind zusätzliche fundamentale Aspekte im Spiel, die seine Potenz für eine Trendwende weiter ausbauen könnten. Die am vergangenen Freitag veröffentlichten Zahlen zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) können beispielsweise die relative Attraktivität der wirtschaftlichen Erholung in den Vereinigten Staaten untermauern. In diesem Sinne kann das Abrutschen von EURUSD durch 1,1950 ein technisches Verständnis für eine fundamentale Umwälzung darstellen. Auf der anderen Seite des Paares wird es wichtig sein, die für Donnerstag angesetzte Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zu beobachten.

Chart von EURUSD mit 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitten (täglich)

Chart erstellt mitTradingview

Eine Dollar-Bewegung, die tiefgreifender und technisch beeindruckender ist, ist der Anstieg des USDJPY. Das Paar hat sich seit dem Tief zu Beginn des Jahres um fast 600 Punkte nach oben bewegt, und insbesondere die dreiwöchige Rallye bis zum Schlusskurs am heutigen Freitag ist die schnellste Anstiegsrate in diesem Zeitraum seit September 2017 (die Rallye nach der Pandemie im vergangenen März war abrupter). Die Sensibilität aller Yen-Crosses gegenüber diesem fundamentalen Thema hat jedoch deutlich nachgelassen. Auf der anderen Seite scheint der Anstieg der Renditen in letzter Zeit eine starke Korrelation zur Performance zu haben.

USD/JPY MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 34% 7% 18% Wöchentlich -2% 26% 11%

Chart des USDJPY mit 50- und 100-Tage gleitender Durchschnitt (täglich)

Chart erstellt mitTradingview

Ein Dollar-Paar schließlich, das angesichts der dramatischeren technischen Meilensteine unter den Majors unter dem Radar geflogen ist, ist USDCNH. Die Kopplung des Greenback an den chinesischen Yuan stellt bedeutende fundamentale und fiktive Überlegungen dar, aber viele übersehen es einfach als eine konstruierte Reflexion der Wahrnehmungen der Handelsbeziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Ich halte dieses Paar zwar nicht für den aussagekräftigsten Indikator für offene Markttrends, aber diese Einflusslinien sind dennoch außerordentlich wichtig für die globale Marktlandschaft. Am Freitag schloss dieses Paar zum ersten Mal in diesem Jahr über 6,5000. Angesichts der laufenden Handelsgespräche zwischen Peking und einer neuen Regierung in Washington sowie des laufenden Nationalen Volkskongresses, von dem weitere Schlagzeilen erwartet werden, ist dies ein Paar, das seine eigenen Chancen darstellen und/oder als allgemeines Barometer dienen kann.

Chart des USDCNH mit 50- und 100-Tage-Durchschnitt (täglich)

Chart erstellt mit Tradingview Platform

Empfohlen von John Kicklighter Vertrauen ergibt sich aus einer soliden Strategie und Risikomanagement. Leitfaden anfordern

Steht man auf der Käuferseite (bullisch) und meint, dass der EUR/USD in Zukunft steigt, könnten Long-Turbo Zertifikate interessant werden. Verkäufer oder auch bärisch eingestellte Trader, könnten sich für die Short-Turbo Zertifikateinteressieren.

Optionen und Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.