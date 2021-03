Stellar Lumens: XLM durch Bitcoin-Korrektur unter Druck

XLM/USD:Nach Bitcoin-Korrektur unter Druck

Die nach Marktkapitalisierung zwölfwichtigste Kryptowährung XLM verliert angesichts des Abgabedrucks des Bitcoin Kurses über vier Prozent auf 0,39 Dollar. Damit schmälert sich der Wochenbeginn zunächst auf 6,40 Prozent. Kurz vor dem Wochenende gehen Anleger damit wieder in Deckung. Steigende Zinsen an den US-Anleihemärkten lasten nach wie vor auf dem Kursgeschehen. Die zenjährigen US-Staatsanleihen hatten sich gestern ihrem Jahreshoch angenähert. Aus Furcht vor einer Inflationswelle fassen Investoren Kryptowährungen damit nur noch mit spitzen Fingern an.

Neuer SEC-Chef könnte Bitcoin und Co. ausbremsen

Damit gerät die jüngst gestartete Erholungsbewegung wieder ins Stocken. Noch zu Beginn der Woche konnte die für den Gesamtkmarkt als Leitwährung angesehene Währung, der Bitcoin, die mentale Marke von 50.000 Dollar zurückerobern. Doch nun scheint sich am Ende des Tages doch eine technische Gegenbewegung und damit ein mögliches Strohfeuer herauszukristallisieren. Dabei dürfte nicht zuletzt das Regulierungsbestreben in den USA weitere Unruhe schüren. Neben US-Finanzministerin Janet Yellen ist es der womöglich neue SEC-Chef Gary Gensler, welche unter seiner Beobachtung sicherstellen werde, dass die Kryptowährungsmärkte “frei von Betrug und Manipulation” sind. Yellen hatte in der vergangenen Woche die Befürchtungen ihres Vorgängers Steven Mnuchin wiederholt: "Ich glaube nicht, dass Bitcoin - das habe ich bereits gesagt - als Transaktionsmechanismus weit verbreitet ist", sagte Yellen. "In dem Maße, in dem es verwendet wird, befürchte ich, dass es häufig für illegale Finanzierungen verwendet wird."

Die Regulierungsbestrebungen in den USA besitzen m.E. nach wie vor das Potenzial, Bitcoin und Co. in diesem Jahr auszubremsen. Die Furcht, dass Kryptowährungen die Luft zum Atmen genommen wird, könnten zu euphorische Anleger schnell auf dem falschen Fuß erwischen.

Auch im Hinblick auf die nach wie vor anziehende US-Geldmenge M2 versuchen sich Anleger auf der einen Seite gegen Inflationsrisiken abzusichern, wie im folgenden Chartbild deutlich wird. Doch gerade angesichts der Inflationssorgen, welche zuletzt an den globalen Finanzmärkten nun sukzessive durchsickern, könnte die Furcht vor einer Korrekturwelle auch Bitcoin und Co. zusetzen

XLM/USD: Technischer Ausblick

Für die Kryptowährung XLM könnte die Korrekturphase nun in die nächste Runde gehen. Wie im Charttableau deutlich wird, ist der Kurs bereits innerhalb des 14- und 52-Tage-Durchschnitts gefangen. Beide Linien haben sich zudem sonderbar angenähert. Die ersten Frühindikatoren auf eine mögliche Korrektur könnten somit vorhanden sein. Auch wenn die für den längerfristigen Trend maßgebliche 52-Tage-Linie noch als Unterstützung fungiert, könnte im Szenario eines Reißens der Marke weiterer Abwärtsdruck getriggert werden. Folgerichtig wären dann 30 Cent anzuvisieren. Auf der Oberseite bleiben weiterhin 50 Cent das Maß der Dinge. Kurzfristig rechne ich mit weiterem Abgabedruck, welcher mittelfristig in einen Seitwärtsmarkt münden dürfte.

XLM/USD Chart

Quelle: Tradingview

Hintergrund: Stellar stellt ein ‚Open Source‘-Protokoll und globales Netzwerk für den Geldwechsel und Austausch von Werten dar. Das Krypto-System versteht sich als Alternative und Weiterentwicklung von Bitcoin. Über die Software-Implementierung des Protokolls auf unterschiedlichen Servern erfolgt die Interaktion der Netzwerk-Teilnehmer nach einem Consensus-Verfahren. Primäres Ziel ist die Vereinfachung des internationalen Zahlungsverkehrs und des wirtschaftlichen Austausches zu geringen Transaktionskosten. Die zu diesem Zweck entwickelten Coins bzw. Zahlungseinheiten werden auch Lumens genannt und können zugleich an Online Börsen (sog. Digital Currency Exchangers) gehandelt werden.

