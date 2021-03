Rohölpreis: OPEC+ im Blick nach stützenden US Bestandsdaten

Rohöl, EIA-Bestand, OPEC – Gesprächspunkte

Rohöl legt zu, nachdem Kraftstoffprodukte in den USA stärker als erwartet abgenommen haben

US-Raffinerieproduktion könnte nach Sturm Wochen brauchen, um wieder in Betrieb zu gehen

OPEC+ erwägt möglicherweise eine Verringerung der Produktionskürzungen für das Treffen am Donnerstag

Empfohlen von Thomas Westwater Erhalten Sie Ihre kostenfreie Prognose zu den Top Handelsmöglichkeiten Leitfaden anfordern

Rohöl stieg am Mittwoch um mehr als 2,5%, nachdem der wöchentliche Bericht der US Energy Information Administration (EIA) einen größer als erwarteten Bestandsabbau bei Benzin und Destillatprodukten zeigte. Laut dem DailyFX Wirtschaftskalender fielen die Benzinbestände in der Woche zum 26. Februar um 13,624 Millionen Barrel gegenüber einem erwarteten Abbau von 2,3 Millionen Barrel. Diese Abnahme ist die größte seit den frühen 1990er Jahren.

Ölpreis Brent/WTI: Wie kompromissbereit ist die OPEC+

Die enorme Abnahme an Treibstoffprodukten war eine Folge des massiven Sturmsystems, das Ende Februar über Texas und andere Teile des Südens der Vereinigten Staaten hinwegzog. Die rekordverdächtig kalten Temperaturen haben die Raffineriekapazitäten stark beeinträchtigt und die Rohöllagerbestände um über 21 Millionen Barrel anschwellen lassen. Die Raffinerieproduktion wird wieder hochgefahren, aber es kann Wochen dauern, bis die Reparaturen abgeschlossen sind und der Betrieb wieder das Niveau von vor dem Sturm erreicht hat.

Die OPEC+ wird sich in dieser Woche treffen, um angesichts der steigenden Ölpreise und der anziehenden Weltwirtschaft über mögliche Produktionssteigerungen zu beraten. Es ist jedoch möglich, dass das Kartell und seine Verbündeten beschließen, die aktuellen Produktionskürzungen beizubehalten. Dennoch wird die Entscheidung der Ölminister entscheidend für die Richtung des Rohölpreises sein.

Rohöl Technische Prognose

Rohöl fand Unterstützung an seinem 20-Tage Simple Moving Average (SMA), nachdem es vom Hoch Ende Februar nach unten ausgebrochen war. Das kürzlich überschrittene 23,6%-Fibonacci-Retracement-Level könnte bei einer Abwärtsbewegung Unterstützung bieten. Ein Durchbruch unter das Fib-Level würde jedoch den 20-Tage-SMA wieder in den Fokus rücken. Der Relative Strength Index (RSI) tendiert moderat nach oben in Richtung der überkauften 70-Marke.

Rohöl Tages-Chart

Chart erstellt mit TradingView

--- Geschrieben von Thomas Westwater, Analyst für DailyFX.com

Um Thomas zu kontaktieren, benutzen Sie den Kommentarbereich unten oder @FxWestwater auf Twitter

Steht man auf der Käuferseite (bullisch) und meint, dass der Ölpreis in Zukunft steigt, könnten Long-Turbo Zertifikate interessant werden. Verkäufer oder auch bärisch eingestellte Trader, könnten sich für die Short-Turbo Zertifikate interessieren.

Optionen und Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel zum Ölpreis WTI, die Sie interessieren könnten: