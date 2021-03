AUD/USD stabil nach RBA Zinsentscheid und Q4 BIP Daten

Australischer Dollar, AUD/USD, BIP - Gesprächspunkte

Q4 BIP liegt bei -1,1% YoY gegenüber einer Erwartung von -1,8%

AUD/USD steigt nach der Veröffentlichung vorsichtig an und schiebt sich in Richtung 0,784

Die australische Wirtschaft scheint sich schnell von der COVID-induzierten Rezession zu erholen

Der australische Dollar kletterte, nachdem das australische BIP im vierten Quartal mit -1,1% im Jahresvergleich (YoY) gegenüber einem erwarteten Wert von -1,8% zu Buche stand. Die starke Übertreffung, gekoppelt mit einer Wachstumsrate von 3,1% (QoQ), verstärkte die jüngste Aussie-Stärke, da die Outperformance der Wirtschaft weitere AUD/USD-Bullen anzog.

Source: RBA

Australien bleibt auf einem stabilen Pfad in Bezug auf die wirtschaftliche Erholung, da sich die Prognosen aufgrund der schnelleren Einführung von Impfstoffen weiter verbessern. Ein starker Arbeitsmarkt, steigende Löhne und steigende private Investitionsausgaben (Capex) zeichneten ein rosiges Bild für die Wirtschaft in diesem Jahr. Der Aufschwung bei den privaten Investitionsausgaben spiegelt den wachsenden lokalen Optimismus wider, und infolgedessen hat dieser Trend den australischen Dollar unter Aufwärtsdruck gesetzt.

Australische Daten zu privaten Investitionsausgaben

Steigende Eisenerz- und Kupferpreise haben ebenfalls zum Optimismus in Bezug auf Australien beigetragen, da ein "Rohstoff-Superzyklus" dazu beigetragen hat, AUD/USD auf ein Niveau zu heben, das seit März 2018 nicht mehr gesehen wurde. Trotz eines starken Abverkaufs Ende Februar erholte sich AUD/USD wieder, da die Marktteilnehmer wieder optimistisch in das Paar investierten. China, Australiens größter Handelspartner, bleibt ebenfalls auf Kurs für eine rasche wirtschaftliche Erholung, was zu einer wachsenden Liste von Rückenwind für die australische Wirtschaft beiträgt.

AUD/USD 3-Stunden-Chart

Chart von IG

Während der geldpolitischen Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) am 3. März hielten die Beamten den offiziellen Leitzins und das Ziel für die 3-jährige Rendite bei 0,10 %. RBA-Beamte fügten auch hinzu, dass die Bank bereit wäre, die Anleihekäufe anzupassen, um auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren. Dies war eine Reaktion auf den jüngsten Anstieg der weltweiten Staatsanleiherenditen. Trotz der Bereitschaft der RBA, sehr akkommodierend zu bleiben, hob Gouverneur Philip Lowe die Stärke der laufenden Erholung hervor und erklärte, dass diese "gut im Gange" und "stärker als erwartet" sei.

