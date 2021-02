Litecoin: Größter Wochenverlust seit Februar 2020 droht

LTC/USD: Minus 25 Prozent in einer Woche

Litecoin, die nach Marktkapitalisierung achtwichtigste Währung verliert binnen eines Tages 14 Prozent ihres Wertes bis zurück auf 170 Dollar. Auf Wochensicht büßt die Währung mit dem Kürzel LTC in Summe damit rund 30 Hundertstel ein. Nicht zuletzt der Rutsch unter die mentale 200er-Marke dürfte die Talfahrt beschleunigt haben.

Vor allem die für den Gesamtmarkt wegweisende Währung, der Bitcoin, behält weitere Abwärtsavancen offen. Insgesamt hat der Bitcoin Kurs in dieser Woche über ein Fünftel seines Wertes abgegeben. Demnach folgen wie erwartet auch Währungen aus den hinteren Reihen, wie etwa Litecoin.

US-Finanzministerin Janet Yellen hatte zu Wochenbeginn erneut Unsicherheit geschürt

Nicht zuletzt der Fingerzeig auf eine straffere Regulierung durch US-Finanzministerin Janet Yellen zu Wochenbeginn dürfte unter Anlegern immer noch mitschwingen. Yellen hatte sich erneut für eine straffere Regulierung der Digitalanlagen ausgesprochen und gleichzeitig in diesem Kontext vor den Gefahren eines Investments in Bitcoin und Co gewarnt.

Auch der hohe Stromverbrauch des Bitcoin-Netzwerks sei ihr ein Dorn im Auge. Bereits vor Wochen hatte die ehemalige Notenbankchefin und neue US-Finanzministerin sich für eine stärkere Regulierung der Digitalanlagen ausgesprochen.

Ausverkauf an US-Techbörse könnte zu Lasten von Litecoin, Bitcoin und Co gegangen sein

An der New Yorker Techbörse Nasdaq waren die Investoren am Donnerstag in Deckung gegangen. Aus Sorge vor steigenden Rentenrenditen zeigen sich Börsianer rund um den Globus spürbar nervös. Die Verkaufswelle an den Techbörsen dürfte auch Kryptowährungen zugesetzt haben.

US-Rendite weiterhin am steigen

Angesichts der anziehenden Zinsen wie der zehnjährigen US-Renditen, werden Anleger dies- und jenseits des Atlantiks zusehends unruhiger. Das verbale Intervenieren durch US-Notenbankchef Jerome Powell hat seine gewünschte Wirkung nicht entfalten könnte.

Fed-Chef Powell hatte in dieser Woche weiteres Wasser auf die Mühlen der ultralockeren Geldpolitik gekippt, jedoch ohne Wirkung. Aus Furcht vor einer zunehmenden Inflation schenken Anleger den Worten Powells weiterhin keinen Glauben.

LTC/USD: Technischer Ausblick

Wie im unteren Chartbild zu erkennen, könnte sich die Abwärtsrally bis auf das MA14 weiter forcieren. In diesem Kontext wären an der mentalen Marke bei 150 Dollar zunächst Unterstützungstendenzen denkbar. Gerade über das Wochenende sollten Anleger den Kursverlauf weiterhin im Auge behalten, allen voran den Bitcoin Kurs.

Sollten Anschlusskäufe erfolgen, könnte die Rallye wieder an Fahrt aufnehmen. Weiterhin zu erkennen ist, dass die für den längerfristigen Trend maßgebliche Linie, das MA52 an Steigung verloren hat. Dies kann auf eine Verlangsamung des Trends hindeuten.

Auf der Oberseite stände im Szenario weiterer Kursaufstiege erneut die 200er-Marke im Wege. Eine Rückkehr über besagte Marke wäre aus technischer Sicht sonderbar wichtig, um das jüngste Verlaufshoch bei 250 Dollar ansteuern zu können. Anleger sollten zudem eine Auge auf die Wochenschlusskurskerze werfen.

LTC/USD Chart

Quelle: Tradingview

