Ethereum: 2.000 das Maß aller Dinge

ETH/USD: 2.000-Dollar-Marke in Reichweite

Die Rallye bei Ether hat sich auch in der zweiten Woche nach Lancierung eines Ether Futures weiter fortsetzen können. An der Chicagoer CME (Chicago Mercantile Exchange) hatte der Betreiber am vergangenen Montag erstmals in der Geschichte einen Future-Kontrakt für Ether auf die Beine gestellt. Dieser Schritt gilt als Meilenstein in der Historie von Altcoins, wie etwa Ether. Das institutionelle Interesse dürfte somit weiterhin anziehen und Ether gleichzeitig mehr als eine Prise Seriosität verleihen.

Bitcoin Hausse setzt sich weiter fort – auch Ether und Co können profitieren

Auch die Hausse bei der Kryptowährung Bitcoin hat sich am Mittwoch weiter fortgesetzt. Mittlerweile notiert das Rekordhoch weit bei über 51.000 Dollar pro Einheit. Am Dienstag überschritt die Leitwährung Nummer eins erstmals die historische Marke von 50.000 Dollar. Die Tatsache, dass Anleger schnell Rückschläge nutzen, um in den Markt einzutreten, zeigt, dass das Interesse der Investoren an riskanten Anlageklassen erneut gestiegen ist.

Am Dienstag waren Anleger zwischenzeitlich in Deckung gegangen und hatten Kasse gemacht. Ein breiteres Spektrum an Gewinnmitnahmen wurde immer noch nicht realisiert. Sollte es zu einem größeren Rückschlag kommen, wie etwa ein Preiskorrektur von 20-25 Prozent, wäre dies immer noch als „gesund“ einzustufen.

Empfohlen von Timo Emden Erhalten Sie ihre kostenlose Einführung in den Bitcoin- Handel Leitfaden anfordern

Tesla elektrifiziert nach wie vor die Anleger – Microstrategy will weiter investieren

Der Einstieg des E-Autobauers Tesla in die Kryptowährung hat bis heute Signalwirkung. Vor Tesla hatte jedoch der Softwarehersteller Microstratey sein Investment offenkundig gemacht. Insgesamt halte man über 90 Prozent liquider Mittel in Kryptowährungen, heißt es. Nun wollen man weitere 600 Millionen durch den Verkauf von Wandelanleihen erzielen, um weitere Investments tätigen zu können.

Dass weitere Unternehmen respektive Institutionen in den kommenden Wochen und Monaten ähnliche Ankündigungen machen könnten, bleibt wahrscheinlich. Womöglich kratzen diese erst an der Oberfläche, wenn es um ein Engagement in dezentrale Vermögenswerte geht.

Dies dürfte nicht zuletzt auch Ether, der nach Marktkapitalisierung zweitwichtigsten Devise in die Karten spielen. Schwer vorstellbar, dass Tesla und Co lediglich bei einem Investment in den Bitcoin bleiben. Hier dürfte der Diversifikationsgedanke in Zukunft eine große Rolle spielen.

ETH/USD: Technischer Ausblick

Der Aufwärtstrend bei Ether bleibt nach wie vor in Takt. Das MA14 gibt weiterhin den kurzfristigen Trendverlauf an. Übergeordnet signalisiert auch das MA52 weiteres Aufwärtspotenzial. Für Anleger bleibt die mentale Marke von 2.000 Dollar das Maß aller Dinge.

Im Falle plötzlicher Abwärtsavancen könnte die Marken von 1.600- und 1.500 Dollar als Supportlinie herangezogen werden. Im Falle einer nachhaltigen Eroberung der 2.000er-Marke könnten rasch Anschlusskäufe erfolgen. Hier sollte im Falle einer Eroberung neuen Territoriums mit runden Marken wie etwa der von 2.100 Dollar gearbeitet werden.

ETH/USD Chart

Quelle: DailyFX Live Trading Chart

Ethereum MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -3% 3% -2% Wöchentlich 1% -8% 0%

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @timoemden. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiter Artikel, die Sie zum Thema Bitcoin interessieren könnten, finden Sie unter: