Gold und Euro fallen, US Dollar und US Renditen steigen

Gold und EUR/USD: Sowohl Gold als auch der Euro fallen, nachdem der Greenback abrupt an Wert gewinnt. Grund dafür sind robuste Daten in den USA sowie steigende Renditen für langfristige US Anleihen.

EUR/USD fällt abrupt

Eine abrupte Kehrtwende legten sowohl der US Dollar als auch der EUR/USD heute am frühen Nachmittag hin. Die Rendite für die langfristige US Anleihen stieg abrupt an. Hauptsächlicher Grund dafür sollen laut Medien die besser als ausgefallenen Konjunkturdaten sein, wie etwa der NY Empire Herstellungsindex.

Aussagen des FED Mitglieds James Bullard nach, der bei CNBC ein Interview abhielt, soll sich die US-Inflation unter Kontrolle der FED befinden. Doch möglicherweise spielt hier vereinzelt auch die Liquidität eine Rolle, nachdem die Wall Street heute den ersten Handelstag nach dem langen Wochenende begonnen hat.

Nachdem die Kurse zuvor anscheinend unter verringerter Liquidität etwas zu weit vorgelaufen sind, könnte nun ein gewisses Repricing stattgefunden haben. Es werden heute weitere FED Mitglieder zu Wort kommen. Darunter Esther George, Robert Kaplan und Mary Daly.

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie Trading auf Basis von Nachrichten und der Fundamentalanalyse. Leitfaden anfordern

EUR/USD Kurs auf Stundenbasis

Quelle: DailyFX, IG

Rendite und US Dollar belasten Goldpreis

Insbesondere der Goldpreis hat an dem fallenden US Dollar sowie steigenden Renditen für US Anleihen zu knabbern. Der Preis je Unze Gold fällt wieder unter 1.800 USD und testet aktuell das Tief vom 4. Februar.Kann er diesen unterschreiten, dürfte das nächste Ziel in etwa bei 1.750-1.760 USD liegen. Darunter wird es deutlich kritischer, da es nur wenig wichtige Unterstützungen bis 1.700 USD gibt.

Quelle: DailyFX, IG

Gold BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 0% -16% -3% Wöchentlich 8% -19% 3%

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBOZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Short TURBOZERTIFIKATEinteressant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiterführende Artikel zur Goldpreis Prognose, die Sie interessieren könnten: