Ölpreis Brent/WTI: Ausbruch über 60 USD

Wintereinbruch stützt Preise für Öl und Gas

Der Ölpreis WTI schafft es heute über die runde Marke von 60 USD je Barrel und überwindet auch den Zwischenwiderstand, den wir in der letzten Analyse, inform der oberen Trendkanallinie, gezeichnet hatten. Die fundamentalen Produktions- und Bestandsentwicklungen, gepaart mit dem niedrigeren Output seitens der OPEC + Länder sowie den USA, unterstützen weiterhin.

Speziell zu Beginn der aktuellen Woche hat der starke Wintereinbruch in den USA mit gleichzeitigen Lieferengpässen sowohl bei Gas als auch Öl für den stärkeren Impuls und damit den Ausbruch über die 60 USD je Barrel Preiszone gesorgt. Das nächste Ziel könnte sich in etwa im Bereich bei 63.50-64.00 USD befinden. Dort beginnt ein breiter, horizontaler Widerstand.

Ölpreis WTI

Quelle: IG, DailyFX

Raffinerieninput hat noch deutlich Luft nach oben

Der US Raffinerie-Input steigt gemäß der letzten Daten der EIA an, was positiv ist. Gleichzeitig stagniert die US Produktion sowie die Produktion der OPEC + Länder bleiben, wie vereinbart, zunächst reserviert. Der EIA Drilling Report wird morgen präsentiert und dort werden wir erfahren, ob die US Rohölproduktion auch im März niedrig bleiben wird. Die Raffineriekapazität hat das Vorkrisenlevel allerdings noch lange nicht erreicht.

Quelle: DailyFX, EIA

In den USA sind die Raffineriemargins bisher nur mäßig gestiegen. Der 3:2:1 Crack Spread im Vergleich zum Ölpreis zeigt: Sollte sich eine ähnliche Situation wie zwischen 2009 und 2012 ereignen, besteht noch deutliches Aufwärtspotential. Zuletzt ist der Spread allerdings leicht gefallen, was kurzfristig in der Regel auf eher schwächere Kurse hindeutet.

Quelle: EIA, DailyFX

