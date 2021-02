IOTA im Wochenendhandel: Geht die Hausse weiter?

IOT/USD: 1-Dollar-Marke als Sprungbrett für neue Höhen?

Die Digitalwährung MIOTA ist am Donnerstag erstmals seit Juli 2018 wieder über die mentale Marke von einem Dollar geklettert. Der Hausse ist am Freitag und damit unmittelbar kurz vor dem Wochenende aber wieder etwas die Puste ausgegangen. Nachdem der Kurs bereits allein auf Wochensicht um über 150 Prozent hat zulegen können, atmen Anleger verständlicherweise erstmal durch.

Die Eroberung der psychologischen Marke könnte aber als Sprungbrett für neue Kurshöhen dienen. Das Aufwärtsmomentum bleibt auf einem sonderbar hohen Level und dürfte nicht zuletzt viele kurzfristige Anleger anlocken, welche die Hausse forcieren könnten.

Upgrade bleibt Dreh- und Angelpunkt für IOTA

Getrieben von der Hoffnung auf den Durchbruch im Projekt namens Chrysalis Teil 2 könnten die Kursfantasien der Anleger gerade am Wochenende nochmal anziehen. Das Update, welches auf den Namen „Chrysalis“ hört, befinde sich „um die Ecke“. „Gleichzeitig arbeite unser Engineering-Team hart an dieser Version“, heißt es auf einem kürzlich veröffentlichten Tweet auf der Webseite von „Jota“ des Kurznachrichtendienstes Twitter.

Tesla-Einstieg in Bitcoin bleibt Zünglein in der Waage – doch nicht jedermann möchte investieren

Die Kryptowährung Bitcoin flirtet weiterhin mit der mentalen Marke im Umfang von 50.000 Dollar. Größte Triebfeder bleibt nach wie vor die Offenlegung des Engagements Teslas über den Einstieg in die Digitalwährung Bitcoin. Zusätzlichen Schub dürften dabei die Gedankenspiele des Kredikartenanbieters Mastercard geben, welcher mit der Öffnung seines globalen Netzwerks Bitcoin und Co unterstützen möchte.

Sollten sich die Pläne konkretisieren, wäre dies ein wegweisender Katalysator für den digitalen Zahlungsverkehr.Der Zahlungsdienstleister PayPal will hingegen keine Firmengelder in Bitcoin und Co investieren, heißt es. PayPal hatte im letzten Jahr den Fuß in das Krypto-Geschäft gesetzt und für ausgewählte Assets das Kaufen, Verkaufen und Aufbewahren von Krypto-Geldern für US-Kunden möglich gemacht.

Dies gilt bis heute als Ritterschlag für die Branche. Einige Firmen und Institutionen dürften sich vorerst in die Beobachterrolle geben, um berechtigte Bedenken im Hinblick auf ein Investment ausräumen zu können.

IOT/USD: Technischer Ausblick

MIOTA dürfte auch über das Wochenende in den Blickpunkt der Anleger geraten, nachdem die psychologische Marke von einem Dollar vorerst nachhaltig überwunden worden ist. Sollte sich die Rallye weiter beschleunigen, dürfte Anleger mit dem Verlaufshoch aus Mai 2018 bei 2 Dollar konfrontiert werden. Rücksetzerpotenzial besteht m.E. bis auf 1 Dollar, wo gleichzeitig kurzfristige Spekulanten rasch wieder einsteigen könnten.

Getrieben von der Euphorie durch die baldige Umsetzung des Upgrades „Chrysalis Teil 2“ und nicht zuletzt durch den Einstieg des E-Autobauers Tesla in die Krypto-Branche, dürfte MIOTA auch in den nächsten Tagen ein interessantes Asset bleiben.

IOT/USD Chart

Quelle: Tradingview

