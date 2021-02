US Aktien (S&P 500 Index): Kommt bald der Schock?

S&P 500 Index: Der US Leitindex könnte heute wieder ein neues Allzeithoch erklimmen. Die 4.000 Punkte-Marke rückt auf die Agenda.

Wann kommt der Schock?

Die Wall Street kann weiter outperformen. Der S&P 500 Index hat in den letzten beiden Wochen ein Allzeithoch nach dem anderen gemacht, während der DAX sich an der 14.000er Marke abquält. Die US Bilanzsaison entwickelt sich weiterhin positiv und wie wir bereits zu Beginn der Woche in der DAX Weekly Analyse angedeutet haben, das gesamte Gewinnwachstum befindet sich bereits im positiven Bereich.

Konjunkturdaten, wie die US Arbeitsmarktdaten, sind zwar weiterhin mau, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Aktienkurstreiber bleiben weiterhin die Notenbanken mit ihren lockeren Geldpolitiken sowie den Erwartungen der Marktteilnehmer an eine schnellere Erholung in dem neu begonnenen Jahr. Der Anlagenotstand trägt sein Übriges dazu bei. Man kann nicht ausschließen, dass wir es in einigen Bereichen den Aktienmarktes bereits mit Übertreibungen zu tun haben.

Die GameStop Attacke war nur ein Beispiel davon. Die sozialen Medien sind aktuell voll von erfolgreichen Tenbagger-Geschichten. Früher oder später wird das sicherlich ein Ende haben. Eindeutig könnten wir uns bereits in der „Good News sind Bad News“ Phase befinden, nur dass Marktteilnehmer noch keine wirklichen Good News zu lesen bekamen.

Keine zumindest, die Auswirkungen auf die Geldpolitik hätten. Wie immer wird dieser Effekt wahrscheinlich mit einem kleinen Schock eingeleitet werden. Damit Anleger auch ja merken wo sie sich befinden. Die Frage ist nur, wann wird es kommen? Das weiss keiner so genau, außer die Notenbanken selbst eventuell.

Empfohlen von David Iusow Erhalten Sie Ihre kostenfreie Prognose zu den Top Handelsmöglichkeiten Leitfaden anfordern

S&P 500 Index Chartanalyse

Bis dahin schauen wir weiter auf die Charttechnik und der S&P 500 Index hat nun möglicherweise die runde Marke bei 4.000 Punkten im Visier. Im Chart auf Tagesbasis sehen wir, dass eine Trendlinie nun in den letzten Tagen überwunden wurde und nach oben hin nicht mehr so viele Widerstände vorhanden sind.

S&P500 Index CFD auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

3.960 Punkte als Zwischenwiderstand

Auf Intraday-Basis sieht es ähnlich positiv aus. Nach unten hin sehen wir bis 3.900 Punkte einen guten Support. Darunter sollte es im Falle einer Korrektur vorerst nicht gehen. Nach oben hin könnten wir allerdings die Kurszone bei zirka 3.960 Punkten als Zwischenwiderstand ins Auge fassen. Hier würde die obere Trendlinie des aktuell intakten, kurzfristigen Trendkanals verlaufen.

S&P 500 Index Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

S&P 500 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 3% 1% 1% Wöchentlich -7% 11% 5%

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBOZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der S&P 500 Index in Zukunft fällt, könnten Short Turbo Zertifikateinteressant werden. Bullisch eingestellte Trader könnten in umgekehrter Weise Long-Zertifikate im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: