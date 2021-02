Ethereum Kurs peilt 2.000-Dollar-Marke an

ETH/USD: Anleger steigt Richtung 2.000er-Marke

Ether (ETH/USD, die nach Marktkapitalisierung zweitwichtigste Kryptowährung kann auch am Dienstag und damit einen Tag nach dem Future-Debüt ihren Aufwärtstrend zunächst weiter fortsetzen. Aktuell notiert ETH/USD bei 1.745 Dollar und damit 2,2 Prozent im Haben. Auf Wochenbasis notiert ein Plus von 22,64 Prozent bei der mittlerweile mehr als 200 Milliarden Dollar großen Digitalanlage.

Seit Montag könnten Anleger einen Futurekontrakt auf Ether handeln. Die US-Börse CME, welche als eine der weltweit größten Optionsbörsen gilt und gleichzeitig größte Terminbörse der Welt ist, bietet neben Bitcoin-Futures nun auch Ether an. Dabei sind die Verträge monatlich und für sechs aufeinanderfolgende Monate und zwei zusätzliche Vertragsmonate im Dezember gelistet, wobei dieser einer finanziellen Abwicklung unterliegen.

Ether Kurs steigt weiter – Kurssturz bleibt damit aus

Bereits in den vergangenen Wochen hatten sich Anleger mehr oder weniger für das Börsendebüt warmgelaufen. Das institutionelle Interesse dürfte sich mittlerweile forciert haben. Dieser Trend könnte in Zukunft anhalten, sollten weitere kryptospezifische Produkte lanciert werden.

Tesla-Einstieg in Bitcoin beflügelt auch Ether

Wie am gestrigen Montag mitgeteilt, hat der E-Autobauer Tesla insgesamt 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung Bitcoin investiert. Auch wolle man den Bitcoin womöglich als Zahlungsmittel akzeptieren, heißt es.

Für Anleger ist das ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Bitcoin, Ether und Co.

Der Einstieg Teslas könnte Signalwirkung für weitere Unternehmen haben und das institutionelle Interesse weiter forcieren. Dass in Zukunft verstärkt Firmen in Bitcoin und Co. investieren, liegt auf der Hand. Es dürfte wohl nicht nur bei einem Engagement in den Bitcoin bleiben.

Womöglich wurde in der Geschichte von Bitcoin und Co. seit gestern ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Auch Auswirkungen auf die Papiere des E-Autobauers sind in Zukunft denkbar, wenn der Bitcoin Kurs in Turbulenzen geraten sollte.

US-Geldmenge M2 steigt weiter an

Wie im folgenden Chartbild zu erkennen, ist die Korrelation zwischen der US-Geldmenge M2 und dem Ether Kurs in US-Dollar zu erkennen. Angesichts der nach wie vor grassierenden Coronavirus-Pandemie dies- und jenseits des Atlantiks und nicht zuletzt durch die damit verbundenen historischen Geldschwemmen der Notenbanken könnten Kryptoanlagen auch im Jahr 2021 ein Anlagehafen für Anleger darstellen, welche sich gegen Dollar- respektive Inflationsrisiken absichern wollen.

Quelle: Refinitiv Datastream / Emden

ETH/USD: Technischer Ausblick

Mit einem Preisniveau von 1.750 Dollar pro Einheit rückt nun zusehends die mentale Hürde von 2.000 Dollar in den Vordergrund. Besagte Schwelle könnten schon bald anvisiert werden, zumal der Aufwärtstrend weiter auf der Hand liegt. Auch wenn kurzfristig angesichts der nach wie vor überkauften Marktlage Gewinnmitnahmen und damit Rücksetzer zu erwarten sind, bleibt der übergeordnete Trend gen Norden in Takt.

Unterstützung könnten Anleger im Umfeld der 1.500-Dollar-Marke durchaus erwarten. Angesichts des Future-Debüts dürfte sich das Handelsvolumen weiter erhöhen. Während sich Anleger scheinbar zunächst in den ersten Stunden mehr oder weniger warmgelaufen haben, könnten aber jederzeit auch Abwärtsrisiken eintreten. Mit einem Terminkontrakt betreten nun endgültig auch die Profis den Markt von Ether.

ETH/USD Chart

Quelle: DailyFX Trading Live Chart

