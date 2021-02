EUR/USD Kurs: Non Farm Payrolls Ausblick

EUR/USD: Nach einigen Versuchen sich zu stabilisieren, hat die Gemeinschaftswährung spätestens nach dem FED Statement wieder die Richtung abwärts genommen. Kurs vor den NFPs erreichen allerdings sowohl der EUR/USD als auch der USD Index wichtige Level.

Rückblick NFPs Dezember

Das Event des Tages werden heute, wie so oft die Non Farm Payrolls darstellen. Zur Erinnerung. Per Dezember gingen Jobs verloren und das zweite Mal in Folge lagen die Non Farm Payrolls unter den Erwartungen (Weekly EUR/USD Prognose: Der Korrekturimpuls ist da). Die Arbeitslosenquote fiel besser als erwartet mit 6,7 % aus.

Die Beteiligungsquote war unverändert. Damit ging der Rückgang der AQ nicht auf einen Rückgang der Beteiligung zurück. Auch im rein privaten Bereich gingen Jobs verloren. Vielen Auswirkungen hatten die Daten zum damaligen Zeitpunkt nicht, weil andere Faktoren bestimmender waren.

So konnte sich der US Dollar aufgrund steigender Anleiherenditen, infolge des Demokraten-Sieges in der Senatswahl sowie steigender Erwartungen an eine schnellere Konjunkturerholung. Wir haben berichtet. Die Notenbank-Sitzungen der EZB und der FED konnten an dem Trend vorerst nur wenig ändern. Einige Wochen später wurden Stimmen über einen weiteren Zinsschritt der EZB laut, während die Erholung des US Dollars sich fortsetzte (US Dollar vor Erholung?).

Ausblick NFPs Januar

Speziell für heute liegen die Erwartungen wieder im positiven Bereich. Die ADP Beschäftigungsänderung lag am Mittwoch deutlich über den Erwartungen. Insofern sollte eine ähnliche Entwicklung eventuell für die Non Farm Payrolls nicht ausgeschlossen werden. Auch die ISM Beschäftigungsindizes lagen im positiven Bereich.

Die wieder erhöhten Anträge auf Arbeitslosenhilfe dürften hier allerdings nicht berücksichtigt sein, da die NFP Erhebung nur bis Mitte des Monats erfolgt. Einen Blick behalten wir wie immer auf die Arbeitslosenquote. In der jüngsten Vergangenheit achten Marktteilnehmer, unserer Meinung nach, akribischer drauf und honorieren eine positive Entwicklung.

Da die kurzfristigen Trends im EUR/USD und dem US Dollar bereits weit fortgeschritten, aber noch intakt sind. Könnten Daten deutlich über den Erwartungen zu einer verstärkenden Dynamik in diesen Trends beitragen. Der US Dollar und der EUR/USD notieren jedoch bereits sehr nahe wichtiger Level, sodass eventuell nicht unbedingt mit einem starken Durchmarsch gerechnet werden sollte.

EUR/USD Chart auf Tagebsasis

