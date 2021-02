Cardano im Höhenflug - Die Aussichten

Cardano (ADA/USD) bleibt auch am Freitag gefragt. Aktuell gewinnt die nach Marktkapitalisierung sechswichtigste Währung 19 Prozent auf 0,51 Cent dazu. Auf Wochenbasis verteuert sich ADA sogar um 40 Prozent. Nehmen Anleger nun sogar das Allzeithoch bei 1,40 Dollar ins Visier?

Cardano: Altcoin-Rallye nimmt weiter Fahrt auf

Die Altcoin-Rallye hat sich vor allem seit Beginn des Monats Februar nochmal beschleunigt. Davon profitieren kann nicht zuletzt die Währung, welche im gesamten Jahr 2021 bereits um über 140 Hundertstel hat zulegen können. Damit outperformt ADA im Vergleich zum gesamten Altcoin-Markt. Forciert werden dürfte die jüngste Rallye nach wie vor durch den Ethereum Kurs.

Gesamt-Marktkapitalisierung auf Rekordhoch

Die zweitwichtigste Kryptowährung Ether ist am Freitag erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Nun dürften sich auch die letzten Anleger kurz vor dem Borsendebüt an der Chicagoer CME noch rechtzeitig positionieren. Am kommenden Montag sollen die ersten Ether-Futures lanciert werden. Das institutionelle Interesse dürfte sich somit weiter forcieren.

Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein bis weitere Terminkontrakte aufgelegt werden bzw. sich die Angebotspalette kryptospezifischer Produkte sich ausweitet. Auch Währungen aus den dritten und vierten Reihen können in diesem Kontext kräftig zulegen.

Die gesamte Marktkapitalisierung der über 8.400 verschiedenen Kryptowährungen beläuft sich mittlerweile auf über 1,171 Billionen Dollar, was gleichzeitig dem höchsten Stand in der Geschichte von Bitcoin und Co. entspricht. Die Investoren diversifizieren somit weiterhin ihre Portfolios.

ADA/USD: Technischer Ausblick

Auch in den kommenden Tagen und Wochen könnte die Rallye bei Cardano anhalten. Während die technische Marke von rund 51 Cent, was dem Verlaufshoch aus Anfang Januar 2018 entspricht so gut wie überwunden ist, dürften sich Anleger im nächsten Schritt mit der Marke von 80 Cent auseinandersetzen.

Übergeordnet wären dann im Szenario einer nachhaltigen Überwindung besagter Preismarke die mentale Schwelle von 1 Dollar anzuvisieren. Das Allzeithoch bei 1,40 Dollar halte ich zunächst noch zu ambitioniert. In diesem Kontext sollten auch die Abwärtsrisiken nicht aus den Augen verloren werden. Trotz des jüngsten Hypes bleiben diese akut. Sollte die Altcoin-Rallye ins Stocken geraten, dürfte nicht zuletzt auch ADA darunter leiden.

Vor allem sollten Anleger auf den Beginn der kommenden Woche ein Auge werfen. An der Chicagoer CME starten die Ether-Futures, welche das institutionelle Interesse forcieren dürften. Sollte Ether angesichts Leerverkaufspositionen in Turbulenzen geraten, könnte der Altcoin-Markt ähnlich wie zum Jahreswechsel 2017/2018 in Mitleidenschaft gezogen werden.

ADA/USD Chart

Quelle: Tradingview

Hintergrund Cardano: Cardano ist ein blockchain-basiertes Projekt für die Übermittlung komplexer Kontrakte und Werte. Es handelt sich um eine skalierbare dezentralisierte Plattform (Smart Contract & dApps), die u.a. als Grundlage für den Handel mit der Crypto-Currency ADA dient. Letztere stellt dann auch das interne Zahlungsmittel für entsprechende Transaktionen dar. Wie Ethereum will Eos bzw. die Plattorm/Blockchain neben seiner Währungsfunktion auch die Implementierung von Smart Contracts und dApps ermöglichen und vor diesem Hintergrund neue Maßstäbe bei der Sicherheit setzen. Ohne Mining: Konsens durch Proof-of-Stake.

