Ölpreis WTI Analyse: Kommt die 60 USD Marke?

Ölpreis WTI Analyse: Der Ölpreis kann sich weiter vorarbeiten und gehört zu den stabilsten Werten der letzten zwei Wochen. Aktuell testet er die 56 USD Marke. Indikatoren und News sind weiter auf grün geschaltet.

Empfohlen von David Iusow Erhalten Sie Ihre kostenfreie Öl-Prognose Leitfaden anfordern

Starker Widerstand im Test

Die Entwicklung beim Ölpreis bleibt weiterhin positiv. Der Preis für die nordamerikanische Rohölsorte WTI erreichte in dieser Woche den starken Widerstandsbereich zwischen 55-56 USD je Barrel. Er versucht sich sogar an einem Ausbruch darüber. Kann er es tatsächlich schaffen, wäre die runde Marke bei 60 USD eventuell das nächste übergeordnete Ziel.

Ölpreis WTI

Quelle: DailyFX, IG

OPEC + sieht weiter fallende Bestände

Noch sind die Indikatoren und News auf grün geschaltet (Ölpreis: Indikatoren zuversichtlicht). Die OPEC + hat in dieser Woche beschlossen, die Kürzungslevel vorerst beizubehalten. Zudem erwartet sie einen starken Abbau bei den OECD Beständen. Diese sollen zirka im Juni unter den 5-Jahre-Durchschnitt fallen.

In den USA haben die EIA Bestände bereits den Durchschnitt vor einigen Wochen unterschritten und bewegen sich zuletzt tiefer darunter. Die Benzinbestände sind zwar abrupt gestiegen, allerdings ist es eher ein saisonaler Effekt.

Quelle: EIA, DailyFX

Nettoimporte zuletzt gestiegen

Um bei den US Daten zu bleiben. Der Netto-Raffinerie-Input ist per letzte Woche weiter gestiegen, während die Produktion schätzungsweise gefallen ist. Die fallende US Produktion kommt für uns nicht überraschend. Der US Drilling-Report prognostizierte eine deutlich schwächere Produktion im Januar und Februar.

Wir haben mehrmals zu Beginn des Jahres berichtet. Etwas negativ fällt der Nettoimport auf. Dieser verzeichnete einen abrupten Anstieg in der vergangenen Woche, was so viel bedeutet, dass weniger als vorher exportiert wurde. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte dies den Abbau bei den Bestände bremsen.

Quelle: DailyFX, EIA

WTI Öl MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 1% 0% 0% Wöchentlich 1% 26% 15%

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBOZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Ölpreis in Zukunft fällt, könnten ShortTurbozertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten Long Turbo Zertifikate nutzen.

Optionen und Turbo Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow.

Weiterführende Artikel zum ÖlpreisWTI, die Sie interessieren könnten: