Goldpreis: Fester US Dollar belastet

Goldpreis: Der US Dollar erholt sich in dieser Woche weiter. Noch hat er ein wenig Luft bis zum wichtigen, technischen Widerstand. Das belastet andererseits den Goldpreis.

US Dollar erholt sich weiter

Der Goldpreis hat es leider nicht geschafft. Er scheiterte erneut an der wichtigen Widerstandszone bei 1.875 USD. Hauptsächlicher Grund dafür könnte der feste US Dollar seinWie wir bereits in der vergangenen Woche mehrmals in unserer Analysen vermuteten (EUR/USD: Der US Dollar vor Erholung?), der aktuelle Zeitpunkt wäre kein schlechter für die Erholung des Greenbacks.

Wie lange sich der US Dollar erholen wird, ist fraglich. Im US Dollar Index allerdings dürfte er bald auf einen technischen Widerstands stoßen. Spätestens zwischen 91,70-92 Punkten. Wenn es dann darüber geht, sollten wir einen kurzfristigen Short-Squeeze nicht ausschließen. Der US Dollar gehört weiterhin zu den meist geshorteten Währungen innerhalb des G10 Raums (US Dollar: Der nächste Short-Squeeze?).

US Dollar Index auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

Goldpreis macht ein tieferes Tief

Der Goldpreis ist dabei nicht nur am Widerstand gescheitert, er hat zudem ein neues, tieferes Tief gemacht. Der nächste Support liegt im Bereich der runden Marke bei 1.800 US Dollar. Kann die 1.800er Marke nicht halten, dürfte es zunächst womöglich in Richtung 1.780-1.785 USD je Feinunze gehen. Goldpreis auf Tagesbasis.

Goldpreis auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

Gold BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 2% -2% 2% Wöchentlich 10% -4% 8%

