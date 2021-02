Goldpreis: Gold profitiert kaum vom Silber Short-Squeeze

Goldpreis: Der Silberpreis reagiert positiv auf den angekündigten Short-Squeeze der wsb Community. Und auch wenn diese bereits Abstand davon genommen hat, so bleibt die Nachfrage nach Silber (noch) erhöht.

Gold MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 5% 33% 9% Wöchentlich -1% -5% -2%

Der Short-Squeeze bei Silber in vollem Gange?

Der Silberpreis hat heute bereits die 30 USD Kurszone getestet, kam allerdings noch nicht darüber. Die physische Nachfrage hat sichtlich angezogen, wenn man die Aussagen der großen Online- und Präsenzhändler liest. Der geplante Short-Squeeze der wsb Community sollte initial über den Erwerb des SLV ETFs stattfinden.

Zudem könnte man Call Optionen auf diesen ETF kaufen. Eine etwas ungünstigere Variante wäre der direkte Erwerb von physischen Silber und Coins. Ob es über eine nur anziehende Nachfrage hinaus kommt, bleibt aber fraglich.

Silber Chart auf Wochenbasis

Quelle: DailyFX, IG

Wird die Wette aufgehen?

Da der ETF durch Silber gedeckt ist (sollte er zumindest) und Call Optionen auf den ETF die physische Lieferung in Zukunft beinhalten, will man so einen Short-Squeeze am Futures-Markt hervorrufen. Laut Aussagen des Initiators halten Banken und andere Institutionen einen hohen Anteil an ungedeckten Silber-Short-Kontrakten am Futures-Markt.

Wenn der Preis von Silber nun stark steigt, werden sie ihre Futures-Shorts covern müssen, also Long-Positionen eingehen, spätestens wenn die vorherigen Kontrakte auslaufen. Denn, sich Silber liefern zu lassen, würde nur mäßig funktionieren, wenn kaum Angebot vorhanden ist oder nur wenige gewillt sind, ihr physisches Silber zu verkaufen.

Auf den Goldpreis hatte dies bisher nur mäßig Auswirkungen. Sichtbar z.B. an der Gold-Silber-Ratio, die auf ein 6 ½ Jahre-Tief gefallen ist. Dennoch bleibt er stabil und testet ein erneutes Mal die 1.875 USD Kurszone als Widerstand an. Es sieht fast danach aus, als würde der Goldpreis in Kürze ausbrechen und die 1.900 USD Marke ansteuern. Nach unten hin sollte nun die 1.830 USD Kurszone als Support im Blick behalten werden.

Goldpreis Chart auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

