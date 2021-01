Polkadot: Wann folgt die 20-Dollar-Marke?

Trading is a f.... hard business. Nicht nur für Privatanleger und Retailtrader. Macht euch doch nichts vor. Was denkt ihr, warum in den USA pro Jahr mehrere hundert Hedgefunds pleite gehen. #WBS #GME $AG $GME #wallstreetbets

RT @zerohedge: Here we go. Major bank publishes list of illiquid, heavy shorts that will ramp next. The banks are now set to destroy thei…

Kann mir das mal einer genauer erklären? Wollen die jetzt die Hedging-Positionen am Terminmarkt squeezen oder was? Warum bleiben die nicht einfach bei Aktien? #Silversqueeze https://t.co/MRxTJJRrBv https://t.co/EBA1RBiFPP

Broker setteln, was einen gewissen Zeitraum in Anspruch nimmt. Innerhalb dieses Zeitraums machen sie entweder Gewinn oder Verlust, je nachdem wie sich die Aktie bewegt. Bei niedriger Vola ist es vernachlässigbar, bei hoher nicht. Das Risiko wollen die halt nicht eingehen. #GME

Richtig! Da kann man den WBS Tradern keinen Vorwurf machen. Da bin ich eindeutig auf deren Seite. Die WallStreet nutzt ihren Informationsvorsprung quasi täglich aus. Da brauchen wir und nichts vormachen. Insbesondere die Banken. Siehe die ganzen Manipulationsverfahren. https://t.co/OXtpcHCZy1

Hohe Vola bedeutet die heutige Schwäche im #DAX war wahrscheinlich. Auch die beiden unten 👇 waren eine Art Vorbote mMn. https://t.co/WUO5jby5ui

Ihr habt gewonnen. Chillt, seid stolz, genießt. Lernt was über das Finanzsystem. Emotionen werden euch hier leider nichts nützen, weil es der größte Feind des Anlegers ist. Aber wenn man die Schuld am Ende anderen für die Verluste geben kann, dann ist es ja ok. https://t.co/S8FgZPkNob

So sehr ich Musk schätze, das ist aber purer Populismus. Ich nehme ihm nicht ab, dass er nicht weiß, wie Leerverkäufe wirklich funktionieren und dass sie in ihrer eigentlichen Form nur informativ sind, aber technisch den Preis nur selten technisch beeinflussen. https://t.co/TQTLarPJQp

RT @ukarlewitz: $SPX +1.8% so far after a big drop on FOMC and a massive $VIX spike was strongly odds-on. That’s usually not the end of it…