Litecoin (LTC/USD): Kann die Hausse erneut Fahrt aufnehmen?

LTC/USD: Litecoin, die nach Marktkapitalisierung auf Platz acht liegende Währung notiert am Donnerstag bei 129 Dollar und damit rund 1,59 Prozent im Plus. Während Litecoin in den vergangenen Jahren nahezu konstant unter den Top 10 Währungen verweilen konnte, besteht sogar auf der Oberseite weiteres Aufwärtspotenzial. Nicht zuletzt durch den Zahlungsdienstleister PayPal hat Litecoin wieder vermehrt Aufmerksamkeit erhalten können.

Litecoin könnte Aufwärtstrend weiter fortsetzen

Die Währung Litecoin (LTC) könnte ihren Aufwärtstrend schon bald weiter fortsetzen. Doch seit über zwei Wochen bestimmen die Abwärtsrisiken das Marktgeschehen. Seitdem der Bitcoin Kurs deutlich hat zurückstecken müssen, sind auch Währungen aus den hinteren Reihen wie etwa Litecoin spürbar respektive ähnlich unter Druck geraten.

Paypal dürfte Litecoin nach wie vor Rückenwind verleihen

Für nachhaltigen Rückenwind dürfte indes nach wie vor der Zahlungsdienstleister Paypal bei Litecoin sorgen. Seit Ende Oktober 2020 ist bekannt, dass das US-Unternehmen unter anderen Litecoin in sein Portfolio aufnimmt. Somit können Paypal Kunden in den USA bereits Kryptowährungen kaufen, verkaufen und halten. Nicht ohne Grund dürfte Paypal die Währung Litecoin mit ins Portfolio aufgenommen haben. In diesem Kontext wächst gleichzeitig das Interesse und nicht zuletzt die Seriosität der Devise.

Abhängigkeit des Bitcoin Kurses bleibt groß

Vergleicht man die Kurse des Bitcoins mit dem des Litecoins sind klare Parallelen zu erkennen, was die Annahme unterstreicht, dass die Abhängigkeit des LTC Kurses von der Nummer eins der Kryptowährungen sonderbar groß ist. Fällt der Bitcoin, fallen in der Regel auch Währungen aus den hinteren Reihen und vice versa.

Diese Korrelation könnte im Falle eines weiteren Abrutschens des Bitcoin Kurses weiteres Abwärtspotenzial bei Litecoin eröffnen. Im Gegenzug steigen aber auch die Chancen, dass der Kurs im Falle einer erneuten Bitcoin-Rallye signifikant steigt.

Hintergrund:Beim Litecoin (LTC) handelt es sich um eine sog. digitale ‚Peer to Peer‘-Währung, die in eine ‚Open Source‘-Software integriert ist. Aus technischer Perspektive ähnelt das Litecoin-Projekt stark dem Bitcoin-System. Produktion und Transfer von Litecoins beruhen auf einem ‚Open Source‘-Verschlüsselungs-Protokoll. Eine zentrale Steuerung liegt nicht vor. Vor diesem Hintergrund werden sämtliche Transaktionen, Bilanzen und Ausgaben von einem ‚Peer to Peer‘-Netzwerk verwaltet. Die Litecoin-Erstellung erfolgt auf Basis einer kryptologischen Hash-Funktion, über die wiederum Blöcke generiert werden: sog. Mining. Der Umtausch von Litecoins ist sowohl in Bitcoins, als auch in Fiat-Geld möglich. Die betreffende Abwicklung erfolgt in der Regel über Online-Börsen (sog. digital currency exchangers).

LTC/USD Chart

Quelle: IG Handelsplattform

