Polkadot erreicht 15-Dollar-Marke - wie geht es weiter?

DOT/USD: erreicht 15-Dollar-Marke - wie geht es weiter?

Die Bitcoin-Rallye hat sich am Donnerstag weiter fortgesetzt. Laut Bitstamp-Preisen stieg die größte und bekannteste Kryptowährung zwischenzeitlich wieder über die Marke von 40.000 Dollar. Am Freitag notiert sie mit 38.000 Dollar aber wieder darunter.

Das Krypto-Fieber hat Anleger damit wieder gepackt. Das Momentum befindet sich spätestens jetzt wieder in Bullenhand. Zwar gerät nun sukzessive die 50.000-Dollar-Marke ins Visier der Anleger, doch Gewinntmitnahmen könnten an der mentalen Schwelle von 40.000 Dollar erfolgen, was nicht zuletzt auch Korrekturpotential für den Polkadot Kurs mit sich bringt.

Dass das jüngste Ausmaß der Korrektur viele Privatanleger verprellt haben dürfte und bis dato vielerorts verbrannte Erde zurücklässt, steht außer Frage. Der Bitcoin war im Zuge einer größeren Konsolidierung zu Wochenbeginn kräftig unter die Räder gekommen und war zwischenzeitlich über 30 Prozent korrigiert.

Hingegen nehem Anleger Warnungen vor einem Investment durch die Notenbanken nach wie vor nicht ernst. Jüngst hatte die britische FCA vor einem Investment in Bitcoin und Co. Zuletzt war es die für die Bundesrepublik zuständige Behörde Bafin, welche gleichzeitig auf einen möglichen Totalverlust hinwies.

Bitcoin MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -6% 1% -5% Wöchentlich -1% -16% -5%

Mögliche zusötzliche Konjunkturstimuli in den USA

Vor dem Hintergrund der schwelenden Coronavirus-Pandemie und der gebeutelten Wirtschaft in den Vereinigten Staaten, will der künftige Präsident Joe Biden ein neues billionenschweres Konjunkturpaket auf den Weg bringen. Hilfen im Umfang von 1,9 Billionen Dollar könnten dabei fließen. Das Paket soll in diesem Kontext zusätzlich Direktzahlungen an Bürger in Höhe von 1.400 Dollar enthalten.

Auch Arbeitslosenhilfen sollen ausgeweitet und verlängert werden, hieß es. Bereits zur Wochenmitte soll Joe Biden den noch amtierenden Präsidenten Donald Trump ablösen. Kommenden Mittwoch wird Biden als neuer Präsident der USA vereidigt werden.

Korrelation zwischen US-Geldmenge M2 und Bitcoin Kurs

In der nachfolgenden Grafik ist zu sehen, lässt die Grafik eine gewisse Korrelation erahnen, die durch die sukzessive US-Geldmengen-Erhöhung M2 und dem Bitcoin-Kurs besteht. Sollte weitere konjunkturellen Stimuli auf den Weg gebracht werden, dürfte die Sucht nach Anlagealternativen m.E. nicht so schnell abreißen. Anleger dürften in Kryptowährungen vermehrt ein Hedge- und Diversifikationsinstrument sehen.

Quelle: Refinitiv / Emden

Die Kauflaune dürfte sich auf den Gesamtmarkt weiter ausweiten, sodass auch der Polkadot Kurs profitieren könnte. Die Währung, welche aufs Kürzel DOT hört, wird laut Daten des Branchenportals „CoinMarketCap“ mittlerweile bei über 12 Milliarden bewertet. Damit notiert Polkadot auf Platz fünf der wichtigsten und größten Währungen, hinter der Währung Ripple (XRP) (Polkadot: Der heimliche Gewinner?).

DOT/USD: Technischer Ausblick

Wie erwartet wurde das Kursziel von 15 Dollar zunächst erreicht, an dem heute zunächst folgerichtig erste Gewinnmitnahmen einsetzen. Dass Anleger in diesem Kontext auch mal Kasse machen, sollte nicht allzu sehr überraschen. Rücksetzer-Potential besteht m.E. bis auf 13 Dollar. Übergeordnet bis auf 12- respektive 11-Dollar. Auf der Oberseite bleibt die Marke von 20 Dollar im Visier der Anleger. Dafür bedarf es vor allem einer Fortsetzung der Bitcoin-Rallye.

DOT/USD Chart

Quelle: Tradingview

Empfohlen von Timo Emden Erhalten Sie ihre kostenlose Einführung in den Bitcoin- Handel Leitfaden anfordern

Interessierst Du dich für den Bitcoin-Wochenendhandel? Dann könnte das IG Angebot eventuell etwas für Dich sein. Der Online-Broker bietet das Weekend-Trading nicht nur für Ether an, sondern auch für einige relevante Indizes, wie den DAX oder Dow Jones.

Weiter Artikel, die Sie zum Thema Bitcoin interessieren könnten, finden Sie unter: