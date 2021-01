US Aktien (S&P 500 Index): Berichtssaison Ausblick

S&P 500 Index: Große Banken werden morgen ihre Zahlen präsentieren und damit den Startschuss für die US Berichtssaison geben. Schaffen es die Unternehmen bereits per Q4 in die Gewinnzone? Sofern die Erwartungen genauso stark übertroffen werden, wie in Q3, wäre es nicht ganz auszuschließen.

S&P 500 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -3% 7% 3% Wöchentlich 5% 7% 6%

Die US Berichtssaison beginnt

Einen kurzen Ausblick auf die Erwartungen der Analysten auf die Q4 Berichtssaison haben wir bereits in den vergangenen Wochen gegeben (S&P 500: Don`t fight the trend). Zur Erinnerung. Analysten erwarten mittlerweile einen Verlust der gesamte S&P 500 Unternehmensgewinne in Höhe von 9,8 % sowie einen Anstieg beim Umsatz von 0,3 %.

Im dritten Quartal konnten die Erwartungen stark übertroffen werden. Zu Beginn der Saison erwartete man eine Verlust von mehr als 20 %. Der Verlust summierte sich allerdings am Ende auf 7 %. Sollten Unternehmen per Q4 ähnlich stark die Erwartungen übertreffen und zusammengefasst sogar im leicht positiven Bereich landen, wäre das sicherlich gut für den US-Aktienmarkt.

Quelle: DailyFX, IG

Gewinneinbruch auf Jahresbasis nicht vergleichbar mit 2008

Aber Unternehmen werden teilweise auch die Jahresergebnisse präsentieren. Analysten von FactSet erwarten einen Gewinneinbruch um 13,7 % auf Jahresbasis. Dies wäre seit 2008 der größte Einbruch, allerdings kaum vergleichbar mit den damaligen – 25,5 %. Für den Umsatz wird ein Rückgang um 1,8 % prognostiziert.

Da der Markt nach vorne schaut, sollte man nicht außer Acht lassen, dass Analysten für das Jahr 2021 einen Anstieg der Gewinne um 22,1 % erwarten und damit das stärkste Jahr seit 2010. Der Basiseffekt spielt hier natürlich eine besondere Rolle. Schauen wir auf die Sektoren, so erwarten Analysten für das vierte Quartal deutliche Verluste in den meisten Sektoren.

Am schlimmsten dürfte es Transport, Energie, Gebrauchsgüter und Finanzen treffen. Auch für den Technologiesektor wird ein kleines Minus auf Quartalsbasis prognostiziert. Steigende Gewinne werden für die Bauindustrie, Medizin, Automobil sowie Rohstoffe und Luftfahrt erwartet.

In den letzten Tagen haben sich die Prognosen der Analysten insgesamt etwas verbessert. Folgend noch die aktuellen Erwartungen der Zacks Research-Analysten zu den kommenden Quartalen. Wie ersichtlich, soll insbesondere das zweite Quartal zu den starken, erwarteten Jahreszugewinnen beitragen.

Quelle: Zacks Research

