Litecoin Kurs unter Druck - gelingt die Trendwende?

LTC/USD: Litecoin, die nach Marktkapitalisierung fünfwichtigste Digitalwährung verliert am Dienstag zunächst weitere zwei Hundertstel auf 134 Dollar. Auf Wochenbasis büßt die Währung mit dem Kürzel LTC damit insgesamt 14 Prozent an Wert ein. Gelingt nun eine Trendwende?

Litecoin Kurs weiter unter Druck – Bitcoin schwankt stark

Nach anfänglichen Gewinnen ist der Bitcoin am Dienstagnachmittag wieder in die Minuszone gerutscht. Aktuell notiert der Kurs mit rund drei Prozent im Minus bei unter 33.500 Dollar.

Der jüngste Vorstoß könnte sich als Strohfeuer, respektive technische Gegenbewegung entpuppen. "Die Kuh ist noch nicht vom Eis".

Auch wenn die Grundstimmung bis auf Weiteres positiv zu bewerten ist, bleibt die Gemengelage fragil und unübersichtlich. Die 40.000-Dollar-Marke bleibt aber in Reichweite.

Ein nicht unbedeutender Teil der Anleger dürfte in Anbetracht der herben Kursverluste kalte Füße bekommen haben.

Die Investoren denken derzeit zweimal darüber nach das Handtuch zu werfen oder die Buchverluste auszusitzen.

Der jüngste Kursrutsch und der damit verbundene Kater hängt Anlegern aber noch spürbar in den Knochen. Die Zweifel über die Nachhaltigkeit der jüngsten Hausse dürften in diesem Kontext wachsen.

Kritiker dürften sich nun bestätigt fühlen, während mutige Spekulanten erneut Engagements tätigen. Der Bitcoin dürfte in den vergangenen Stunden als Spielball großer Spekulanten gesehen werden.

Der Kurs läuft nach wie vor Gefahr seine jüngste Abwärtsspirale nicht so schnell zu verlassen. Ein Unterschreiten der Schwelle von 30.000 Dollar sollte neue Anschlussverkäufe auslösen.

Litecoin BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 0% -14% -1% Wöchentlich -16% -37% -18%

Litecoin Kurs: Hierauf kommt es nun an

Nach den jüngsten Kursverlusten beim Bitcoin-Kurs, welcher als Leitdevise für den Gesamtmarkt angesehen wird, hält auch der Abwärtsdruck nach wie vor bei Litecoin (LTC/USD) weiter Stand.

Erst im Fall einer nachhaltigen Gegenbewegung schätze ich die Chancen auf eine Fortsetzung des nach wie vor übergeordnet bestehenden Aufwärtstrends wieder positiv ein.

Sollte der Bitcoin weiterhin leiden, dürfte der Abwärtsdruck auch beim LTC/USD Kurs weiter anhalten. Vor allem Gewinnmitnahmen prägen die Gemengelage.

In diesem Kontext sollten Anschlusskäufe langsam, aber sich nun auch erfolgen. Die mentale Unterstützungszone von 100 Dollar vermag vorerst zu halten. Auf der Oberseite ist das Verlaufshoch bei 180 Dollar anzuvisieren.

Summa summarum: Ein Seitwärtsmarkt bleibt aus kurzfristigem Winkel vorerst das wahrscheinlichste Szenario. Der gestrige Kursschock wiegt offenbar schwerer, als zuvor angenommen.

Bis die Wogen geglättet sind, sollten Anleger sich mit Engagements auf der Oberseite zurückhalten.

Hintergrund: Bei Litecoin (LTC) handelt es sich um eine sog. digitale ‚Peer to Peer‘-Währung, die in eine ‚Open Source‘-Software integriert ist. Aus technischer Perspektive ähnelt das Litecoin-Projekt stark dem Bitcoin-System. Produktion und Transfer von Litecoins beruhen auf einem ‚Open Source‘-Verschlüsselungs-Protokoll. Eine zentrale Steuerung liegt nicht vor. Vor diesem Hintergrund werden sämtliche Transaktionen, Bilanzen und Ausgaben von einem ‚Peer to Peer‘-Netzwerk verwaltet. Die Litecoin-Erstellung erfolgt auf Basis einer kryptologischen Hash-Funktion, über die wiederum Blöcke generiert werden: sog. Mining. Der Umtausch von Litecoins ist sowohl in Bitcoins, als auch in Fiat-Geld möglich. Die betreffende Abwicklung erfolgt in der Regel über Online-Börsen (sog. digital currency exchangers).

LTC/USD Chart

Quelle: IG Handelsplattform

