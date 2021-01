Litecoin Kurs: Steigt der LTC/USD Kurs nun auf 200 Dollar?

LTC/USD Kurs: Der Litecoin Kurs gewinnt am Donnerstag weitere fünf Prozent auf 169 Dollar dazu. Binnen einer Woche verteuert sich die Währung mit dem Kürzel LTC damit um satte 34 Prozent. Steigt die Währung nun auf 200 Dollar?

Litecoin Kurs: 200 Dollar im Visier

Während das Allzeithoch bei 420 Dollar noch zu ambitioniert erscheint, könnte alsbald die nächste psychologische Hürde in Höhe von 200 Dollar fallen. Nach wie vor spielt der Cyberwährung eine positive fundamentale Datenlage in die Karten.

Im Zuge des Krypto-Booms könnten vor allem Währungen aus den hinteren Reihen sonderbar stark profitieren. Zudem schwingt die Nachricht über den Einstieg des Zahlungsdienstleisters Paypals, welche Ende Oktober 2020 publik wurde, bis heute mit (BTC/USD: Bitcoin-Kurs profitiert von USD und PayPal).

Für US-Bürger ist es bereits möglich, über Paypal Kryptowährungen zu kaufen, zu verkaufen und zu halten. Paypal-Kunden können ausgewählte Währungen wie Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash oder Litecoin auf der Plattform verwenden, heißt es. Für die Branche ist diese Nachricht bis heute ein Ritterschlag.

Denn im Kontext der Corona-Pandemie sehen sich Staaten und Unternehmen weiterhin gezwungen, ein Umdenken im digitalen Zahlungsverkehr einzuleiten. Damit ist der Startschuss für die nächste Runde im Wettrennen in der Ära digitaler Währungen spätestens seit dem letzten Jahr gefallen (ETH/USD: Folgt nun der Angriff auf das Allzeithoch?).

Litecoin könnte auch durch Debatten um digitale E-Gelder profitieren

Als ein Gewinner durch die Debatten um die Einführung von digitalen Staatswährungen könnte sich Litecoin ebenfalls erweisen. Während der Globus über den Einsatz einer digitalen Währung rätselt, können Litecoin, Bitcoin und Co. wieder vermehrt Aufmerksamkeit gewinnen. Dies dürfte nicht zuletzt die Preisfantasien der Anleger am Leben halten.

Dass sich die Notenbanken eines Tages an der bereits fortschrittlichen bestehenden Technologie, welche Litecoin bereits besitzt, bedienen, bleibt möglich. Die Währung Litecoin gilt als technisch überlegen ggü. beispielsweise dem Bitcoin und hat unter anderem den Zweck, Zahlungsmittel zu sein.

Dollarschwäche lässt Anleger gegenüber der Weltreservewährung ausweichen

Nicht zuletzt die derzeitige Schwäche der Weltreservewährung US Dollar lässt den digitalen Taler für Investoren wieder attraktiver erscheinen. Hier versuchen sich Investoren vor allem gegen den weiteren Preisverfall zu schützen und flüchten vor diesem Hintergrund in andere Anlagen. Dazu gehören offensichtlich auch Kryptowährungen.

Auch der Gedanke der Diversifikation vermag ein entscheidender Trigger bei Litecoin zu sein. Die Anleger setzen schon längst nicht nur auf den Bitcoin, sondern versuchen ihre Depots zu diversifizieren. Dieser Umstand dürfte auch Litecoin in die Karten spielen.

LTC/USD Kurs: Der technische Blickwinkel

Aus technischem Blickwinkel könnte nun die Marke von 200 Dollar ins Visier genommen werden. Das Verlaufstief aus Mitte Juni 2019 bei 146 Dollar könnte als Unterstützung dienen. Mit größeren Gewinnmitnahmen rechne ich spätestens an der besagten Marke von 200 Dollar. Für das Allzeithoch, welches bei rund 420 Dollar notiert und aus Dezember 2017 stammt, dürfte es noch ein weiter Weg sein.

Aus Anlegersicht gilt es trotz der scheinbar nicht stoppenden Hausse auch die Abwärtsrisiken zu betrachten. Dass die Rallye so möglicherweise nicht weiterlaufen kann, sollte an dieser Stelle einleuchten. Die Volatilität könnte auch in diesem Kontext sukzessive anziehen.

LTC/USD Chart

Quelle: IG Handelsplattform

