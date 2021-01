Goldpreis bricht ohne viel Aufsehen nach oben aus

Goldpreis: Der Goldpreis bricht in dieser Woche aus der Korrekturformation aus und bestätigt damit unsere seit Wochen erwartete Entwicklung für den Kurs.

Ausbruch ohne viel Aufsehen

Während am Wochenende alle gespannt auf den Bitcoin schauten, ging der Ausbruch im Goldpreis über den wichtigen Widerstand bei 1.925 USD fast geräuschlos am Montag von statten. Zugegeben, es herrschte wieder einmal ein Fear of Missing Out in vielen Assets. Doch am späten Nachmittag brachen Aktien wieder ein, der Bitcoin korrigierte. Der Goldpreis aber, der schafft es, seine Stabilität beizubehalten.

Hauptsächliche Gründe dafür haben wir bereits in den letzten Wochen immer wieder erwähnt (Goldpreis Prognose: Darum ist der Trend intakt). Neben dem schwachen US Dollar, dürften die fallenden Realrenditen sowie steigende Inflationserwartungen den Goldpreis weiterhin unterstützen. Die marktbasierten Inflationserwartungen, in Form der Break-Even Inflationsrate, sind nun über das Vorkrisenniveau gestiegen.

Goldpreis gegen US Break-Even Inflationsrate

Quelle: DailyFX, FRED

Goldpreis Chartanalyse

Schauen wir auf die Charttechnik, so ist die runde Marke bei 2.000 USD nun erneut das nächste Ziel. Allerdings, nach dem Ausbruch aus der Korrekturformation, würde der Goldpreis bei 1.950-1.970 USD auf einen Zwischen-Widerstand treffen. Hier liegen nicht nur wichtigen Tiefs und Hoch aus dem vergangenen Jahr, sondern auch das 61,8 % Fibonacci-Retracement der Korrektur.

Goldpreis auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

