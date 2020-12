Gold- & Rohölpreise steigen, während der US-Dollar sinkt. Augen auf die Senatsgespräche

Gold, XAU/USD, Rohöl, US Konjunkturpaket, US Dollar, Technische Analyse - Gesprächspunkte:

Gold - und Rohölpreise schwanken während unruhiger Wall Street -Sitzung

WTI Schwäche des US-Dollars im APAC-Handel beflügelt XAU/ USD

Debatte um größere US-Stimulierungsmaßnahmen, Covid-Impfraten im Blick

Die Goldpreise stiegen während des Handels im asiatisch-pazifischen Raum am Mittwoch an und profitierten von einem recht aggressiven Verkaufsdruck beim US-Dollar. Wachstumsabhängiges Rohöl folgte ebenfalls nach oben und folgte dem vorsichtigen Optimismus in den S&P 500- und Dow Jones-Futures bei ziemlich dünnen Handelsbedingungen vor dem Neujahrsfest. Letzteres öffnet die Tür zu einem volatileren Handelsumfeld in der nahen Zukunft.

Dies folgte auf einen recht unruhigen Handel an der Wall Street, bei dem die Aktien aufgrund schwindender Aussichten auf größere direkte Stimulus-Schecks zurückgingen. Die Republikaner im Senat blockierten eine von den Demokraten vorangetriebene Fast-Track-Maßnahme. Präsident Donald Trump befürwortet zwar größere Schecks in Höhe von 2.000 US-Dollar, möchte diese aber auch an eine Untersuchung von angeblichem Wahlbetrug und eine Aufhebung von Section 230 binden.

Während die Debatte noch andauert, sagte Finanzminister Steven Mnuchin, dass die 600-US-Dollar-Direkteinzahlungen in Kürze ankommen sollten. Die inflationären Aussichten des Konjunkturpakets könnten dem Goldpreis zugute kommen. Allerdings impft die Nation etwa 200k Bürger pro Tag. Bei diesem Tempo wird das Land wahrscheinlich Trumps Ziel von 20 Millionen Dosen bis zum Jahresende verfehlen, was die Tür für eine Abkühlung des Marktoptimismus öffnet.

In den verbleibenden 24 Stunden könnten Gold und Rohöl weiterhin von der vorsichtig optimistischen Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Letztere blicken auf den EIA-Bestandsbericht, in dem ein Rückgang der Lagerbestände um 2,45 Millionen Barrel in der vergangenen Woche erwartet wird. Dies ist geringer als die -4,79 Mio. Schätzung des API. Daher könnte ein Ergebnis, das näher an Ersterem liegt, die Gewinne bei den Energiepreisen begrenzen.

Technische Analyse Gold

Kurzfristig bleibt der Goldpreis aufwärts gerichtet, unterstützt von einer steigenden Trendlinie von Ende November. Direkt darüber befindet sich jedoch ein "potenzieller Widerstand" auf dem Tages-Chart unten. Dies könnte den seit August vorherrschenden Fokus nach unten aufrechterhalten. Der Anstieg über den 20- und 50-Tage Simple Moving Averages (SMAs) ist bemerkenswert für eine zinsbullische Tendenz.

XAU/USD Tages-Chart

Chart erstellt mit TradingView

Technische Analyse Rohöl

WTI-Rohöl bleibt ebenfalls im kurzfristigen Aufwärtstrend und steigt seit dem Tiefpunkt im Oktober. In letzter Zeit oszillieren die Preise zwischen den Wendepunkten 46,23 und 49,42 auf dem Tages-Chart unten. Ein Anstieg über den letztgenannten Punkt könnte die Tür zur Wiederaufnahme des Aufwärtstrends öffnen und das Februar-Hoch bei 54,45 freilegen. Andernfalls könnte eine Abwärtsbewegung den Fokus auf den 50-Tage-SMA legen.

WTI-Rohöl Tages-Chart

Chart erstellt mit TradingView

